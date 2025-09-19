Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pablo Ojeda, nutricionista de 43 años, dicta sentencia sobre si la cerveza engorda: "Tiene las misma calorías que un plátano"

"Me lo han dicho como 10 veces ya en lo que va de mes. Y vamos a aclararlo bien porque hay mucha confusión", dice en Instagram

El nutricionista Pablo Ojeda sentencia el debate sobre si la cerveza engorda: "Vengo a desmentir uno de los grandes mitos" / Sport

Ricardo Castelló

La bebida más saludable de todas es el agua. Todos los expertos lo recuerdan. No obstante, muchas personas deciden optar por consumir bebidas alcohólicas cuando socializan. Además, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), España es el segundo país que más alcohol consume.

La bebida que más eligen los españoles cuando toman algo es la cerveza, y siempre surge el debate sobre si engorda o no. Por ello, el nutricionista Pablo Ojeda, de 43 años, ha querido aclararlo a través de un vídeo en Instagram.

El creador de contenido empieza diciendo: "Hoy vengo a desmentir uno de los grandes mitos de la humanidad. ¿La cerveza engorda sí o no? Me lo han dicho como 10 veces ya en lo que va de mes. Y vamos a aclararlo bien porque hay mucha confusión".

"El problema no es la cerveza", argumenta Ojeda. El principal riesgo, según destaca, está en con qué acompañas la bebida, ya que muchas veces se consume junto a snacks salados, fritos o tapas.

El secreto está en el equilibrio

Sobre las calorías de la cerveza, el nutricionista explica que una lata de 33 centilitros contiene "las mismas que un plátano o un puñado de frutos secos".

Según Ojeda, el secreto está en el equilibrio, en la base de tu alimentación, en el ejercicio, en el descanso y en la exposición a la luz natural. "Cuando todo esto está controlado, tomarte una cerveza no te engorda", confiesa.

"Y recuerda, todo abuso es malo. No animo al consumo. En caso de que alguien tenga ganas de tomarse una cerveza, que lo haga con moderación", señala.

El consejo del nutricionista no está pasando desapercibido en redes. Un usuario expone que "no son las calorías… lo malo es el alcohol que contiene". Otro comenta: "Es alcohol. No es sano. Y depende de a quien, le estarías animando a poner en la misma balanza una bolsa de patatas o una cerveza y no es lo mismo".

