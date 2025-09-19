El horóscopo de mañana, sábado 20 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 20 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Resultará importante en el terreno profesional la posición que adopte en estos momentos. Evite correr riesgos económicos y sea muy conservador con su dinero. En el plano familiar habrá cariño y alegría.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Surgirán problemas en el trabajo derivados de un exceso del mismo. Acepte una invitación que aliviará su tensión y le hará pasar esos momentos agradables que necesita. Clima familiar y sentimental en horas altas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su tono vital no estará en un buen momento, por lo que le costará un tremendo esfuerzo cumplir con su cometido. Trate de descansar y rodearse de personas cuya compañía le resulte estimulante. En el terreno afectivo no habrá motivo de queja.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El trabajo se le antojará hoy rutinario y poco gratificante. Quizás debiera intensificar su vida social aumentando el grado de comunicación con las personas que le rodean. Buen clima familiar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su trabajo le absorberá más tiempo del habitual, pero se sentirá satisfecho de la marcha de sus asuntos. Altibajos muy marcados en su vida familiar. Procure controlar los excesos, pues hoy se sentirá muy predispuesto a ellos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En el plano profesional la suerte está llamando a su puerta de forma insistente, no deje que se le escape de las manos. Habrá mejoras considerables en el aspecto económico. Buenas relaciones afectivas y compenetración total con su pareja.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un exceso de impaciencia por su parte podría ser negativo en unas negociaciones importantes. Día propicio para hacer vida social, ya que conseguirá relajarse y disfrutar de la compañía de alguna persona realmente interesante.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Olvide los problemas personales en su trabajo, ya que hoy tendrá que emplearse de lleno, pero los resultados que obtenga superarán sus previsiones. Un amigo le brindará un excelente apoyo moral. Buenas relaciones afectivas y vida sentimental en horas altas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En su trabajo es posible que se vea obligado a resolver un asunto pendiente antes de seguir adelante. En el terreno amistoso procure no pasarse con sus bromas. Día para compartirlo con las personas de su intimidad.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Deberá adoptar una importante decisión profesional. Aunque se sienta presionado tómese el tiempo que necesite y no actúe hasta estar seguro. Por la noche tendrá ocasión de ratificarse en su opinión.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si la analiza en profundidad tendrá un mejor conocimiento de su perspectiva profesional. En el plano familiar puede surgir una desavenencia que le llegue a exasperar. Procure ser conciliador, pero no deje que nadie invada su terreno.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El trabajo será considerable, pero las satisfacciones que obtenga también serán importantes. Habrá cambios de ideas con sus compañeros de trabajo, que resultarán muy constructivas. La noche se anuncia romántica y llena de ternura.