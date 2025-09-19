Sueño
Dr. Estivill, experto en sueño: "El insomnio puntual lo padecemos el 90% de la población por situaciones emocionales"
Nuria Roure, doctora experta en sueño, sobre el descanso: dormir solo 4 horas por la noche reduce la capacidad cognitiva igual que si se beben 6 cervezas
Un doctor, contundente con lo que le puede pasar a tu cuerpo si duermes más allá de esta hora: "Reduce tus años y tu calidad de vida"
Ricardo Castelló
Todas las personas, sin importar su nacionalidad, cultura o edad, comparten una misma necesidad básica cada día: dormir. No es solo una rutina, sino una función vital que desempeña un papel fundamental en el bienestar del cuerpo y la mente.
No obstante, el doctor Eduard Estivill explicó en el pódcast 'Roca Project' que el 30% de la sociedad española padece de insomnio, un trastorno del sueño que se manifiesta como la dificultad para conciliar el sueño, despertarse frecuentemente durante la noche o despertarse muy temprano por la mañana.
El experto en sueño comentó que la situación "es muy bestia", debido a que es "un insomnio que no es un día, sino que son muchos días".
El médico aseguró que el dato de insomnio en España es "muy parecido al resto del mundo occidental". Aparte, apuntó que no se conocen "cómo duermen en África", ya que es muy difícil de saber.
Sobre el insomnio puntual, Eduard Estivill destapó que "lo padecemos el 90% de la población por básicamente situaciones emocionales que vivimos durante el día". Uno de los ejemplos que compartió es por ejemplo cuando "muere un ser querido".
No solo suceden cuando ocurren cosas negativas: "Cuando tenemos una situación incluso de alegría, que nos van a dar una cosa importante al día siguiente... este tipo de insomnio es muy frecuente, más de un 90%".
Sin embargo, el experto en sueño expuso que este tipo de insomnio no condiciona la vida al día siguiente.
Para coger el sueño rápido en la cama, el médico comentó que "no hay un interruptor", pero "todo a lo que ayude al proceso de desconexión como puede ser la relajación, la meditación o el 'mindfulness' ayuda".
