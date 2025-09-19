Carlos Pérez, mejor mecánico de España: "El precio de las gasolineras 'low cost' puede ser tentador, pero puede provocar averías"

Coches
El precio de la gasolina y el diésel en España ha vivido un proceso de inestabilización. Tras unos precios desorbitados durante varios meses, en las últimas semanas los precios medios han bajado ligeramente.
El coste del carburante varía constantemente y según de la distribuidora de la que provenga, ya que será la calidad de aditivo la que hará cambiar el coste. Debido al encarecimiento de la gasolina, no es de extrañar que los conductores busquen trucos para ahorrar lo máximo posible.
Son varias las personas que se cuestionan si vale la pena usar gasolina de 98, y Carlos Pérez, elegido mejor mecánico de España en 2025 por 'La Comunidad del Motor' detalla que, aunque la mayoría de coches que consumen gasolina están diseñados para funcionar con 95 octanos, también podrían usar 98, pero "no merece la pena hacer ese pequeño esfuerzo económico".
El experto detalla que, aunque con la gasolina de 98 se puede lograr una mayor autonomía, "esos kilómetros extra que puedes lograr se compensan con el precio más elevado que pagas en la gasolinera, por lo que al final no supone un ahorro real para el bolsillo".
Carlos Pérez tiene claro que no recomienda alternar depósitos de 95 y 98, ya que "no aporta ventajas reales y complica el gasto sin que el motor lo note".
El mecánico explica que solamente los coches de altas prestaciones o con motores de comprensión elevada se pueden beneficiar del octanaje más alto, pero que "lo más importante es seguir siempre las recomendaciones del fabricante y elegir combustibles de calidad, sin dejarse llevar por falsas creencias o marketing".
El experto de Talleres Gabilondo comenta que, aunque todas las gasolineras proceden de los mismos proveedores mayoristas, tienen algunas distinciones: "Las diferencias están en los aditivos que cada compañía incorpora. Estos son los que ayudan a mantener limpio el sistema de alimentación y a prevenir la acumulación de residuos en el motor, lo que puede afectar al rendimiento y la durabilidad del vehículo".
Carlos Pérez aconseja evitar las gasolineras más baratas: "El precio puede ser tentador, pero a largo plazo, el uso de combustibles de peor calidad puede provocar averías y un mayor desgaste del motor, con el coste que eso supone en reparaciones (...) Al final, un buen combustible es una inversión en tranquilidad y mantenimiento".
