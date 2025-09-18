El horóscopo de mañana, viernes 19 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 19 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Su inquietud le llevará a dedicar algunas horas a asuntos profesionales. Sus relaciones afectivas irán mucho mejor si procura mostrarse humilde y no fanfarronea demasiado. Encontrará la forma de pasarlo bien, pues se hallará predispuesto para ello.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tendrá tantos planes a la vista que le será difícil decidirse. Déjelo todo al azar y acepte el primero que surja. En cualquiera de los casos el día será excelente para usted. Habrá buena comunicación en sus relaciones afectivas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Acaso sufra una indisposición pasajera, que echará por tierra todos sus proyectos. Si acepta de buen grado la situación sabrá encontrar la forma de sacar partido al día. Su familia le dará muchas compensaciones.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su estado de ánimo estará por los suelos al comenzar el día, pero poco a poco se irá recuperando. Alguien tendrá una atención muy especial con usted. Por la tarde, sin darse cuenta, se encontrará inmerso en el bullicio y la animación.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Procure ser más concreto y no se vaya por los cerros de Ubeda. Si es capaz de ver las cosas de forma objetiva hallará, sin duda, solución a lo que le preocupa. Buenas relaciones afectivas. El día concluirá con una nota de optimismo.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Ciertas actividades en grupo le permitirán cambiar impresiones sobre muchos temas, que aclararán bastante sus ideas. Aunque se encuentre satisfecho de su situación eso no será obstáculo para que usted y su pareja esbocen planes para el futuro. La compañía de unos buenos amigos cerrará un día tranquilo y feliz.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una mala noticia relativa a un familiar próximo logrará deprimirle. El día girará en torno a la familia que, a pesar de las circunstancias, le deparará buenos momentos. Su pareja le asombrará por su variedad de recursos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Posiblemente valorará de otra forma todo ese mundo social que le rodea. Hoy se sentirá contento con su familia, pero podría tender a mostrarse algo despótico. Por la noche amistad y amor combinarán perfectamente.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las actividades familiares ocuparán la mayor parte de su tiempo. Es posible que alguien le haga una confidencia que le sumirá en un mar de dudas. Procure guardársela para si y no la comente con nadie. El día, en términos generales, será bueno.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Procure no ser tan impulsivo, ya que eso supone un obstáculo en su relación con los demás. Dedicar algún tiempo a su afición favorita podría servirle de válvula de escape y le ayudaría a ser más ecuánime con usted y con quienes le rodean.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su estado de ánimo mejorará, lo que contribuirá a hacerle más tolerante y comprensivo con los demás. Apriete un poco los cordones de su bolsa si no quiere que vuele su dinero. Los momentos más gratos del día le llegarán a través de la amistad.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su buena forma física le llevará a practicar algún deporte, en el que podrá lucir sus facultades. De las varias opciones que se le presentarán para pasar el día elija la de tono más vitalista y que requiera un mayor aporte de energías.