Gloria Ramos, experta en Feng Shui: "No se recomienda tener imágenes de personas o ambientes cargados de recuerdos"

Nuestras acciones y pensamientos influyen en nosotros, también las acciones de los demás. Pero el espacio y los objetos que nos rodean también pueden influir profundamente en nosotros. Así lo defiende el Feng Shui, una filosofía desarrollada en China y de origen taoísta que estudia el impacto que tiene la decoración y distribución de los espacios en las personas que los habitan. Cada vez más personas recurren a ello para reorganizar hogares, oficinas y entornos urbanos.

El dormitorio es un espacio esencial en cualquier casa. Y respetar los mandamientos del Feng Shui allí donde descansamos puede mejorar nuestra calidad del sueño. Así lo defiende Gloria Ramos, experta en Feng Shui con más de 100 mil seguidores en Instagram.

Errores que roban energía

Ramos explica cinco errores que te pueden estar robando energía en el dormitorio. "El dormitorio, según el Feng Shui, es un santuario para el descanso y la recarga energética. Sin embargo, muchos de nosotros estamos cometiendo errores que afectan a nuestro sueño", introduce.

Dispositivos electrónicos

La experta aconseja mantener los dispositivos electrónicos fuera de la habitación, o al menos apagados y cubiertos. "La luz y la energía de pantallas, como TVs y móviles, pueden alterar tu sueño. Estos aparatos emiten una energía que rompe el flujo armónico, causando insomnio y desequilibrios", resume.

Formas en el dormitorio

"El Feng Shui prefiere habitaciones cuadradas o rectangulares. Habitaciones en áticos o con techos inclñinados pueden atraer energía inestable". Es por ello que Ramos recomienda escoger muebles con esquinas redondeadas y evitar bordes afilados.

Colores en las paredes

En este aspecto es aconsejable optar por tonos pastel y terrosos que fomenten la relajación. "Los colores tienen un impacto profundo en nuestra energía. Evita colores demasiado fríos o sobre estimulantes como naranjas brillantes o azules intensos", remarca la experta.

Conflicto de elementos

Si nos guíamos por los elementos, "en la habitación debería dominar el elemento tierra". "Evita elementos que potencien agua como acuarios o colores oscuros. También, reduce elementos fuego o madera en exceso para mantener un equilibrio energético".

Fotografías y cuadros perturbadores

Por último, hay que ir con cuidado con las fotografías que tenemos en nuestro dormitorio. "Imágenes de personas, especialmente aquellas cargadas de recuerdos, pueden afectar tu sensación de privacidad. Mantén estas imágenes fuera del dormitorio para asegurar un descanso sin interrupciones", recomienda Ramos.