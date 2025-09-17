El horóscopo de mañana, jueves 18 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 18 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Su vida social le absorberá gran parte del día, pero le compensará con creces. Un amigo le confiará un problema. Procure no hacer comentarios que puedan empeorar la situación. Buenos augurios para su vida familiar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En asuntos familiares no trate de imponer su opinión, porque lo mas probable es que solo consiga poner de mal humor a los demás. Es posible que le visite la suerte en algún juego de azar, pero a pesar de ella deberá controlar muy de cerca sus compromisos económicos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Procure contar más con su pareja si no quiere que se sienta relegada. Déle la oportunidad de ser útil y extreme sus atenciones. Relaciones amistosas gratas, pero surgirá algún pequeño problema en su vida familiar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Si se deja llevar por su deseo de estar solo conseguirá deprimirse. Hacer causa común con los demás puede llevarle a sentirse sobrepasado por los acontecimientos, pero pasará un día muy alegre y feliz.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su sentido estético estará muy acentuado, lo que posiblemente le impulse a visitar alguna exposición o museo. Quizás decida reanudar una actividad artística que interrumpió hace tiempo. Las reuniones con amigos resultarán muy gratas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Buen día para ir de compras. Es muy posible que su pareja le sorprenda con algo que desea hace tiempo. Vida familiar dentro de la más absoluta normalidad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrá vía libre para sus proyectos de viaje. Un pariente político se sentirá molesto si trata de presionarle demasiado. Ciertas pequeñas cosas que no iban bien se solucionarán si pone un poco de su parte.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Se sentirá predispuesto a actividades intelectuales, de las que sacará buen partido. Una salida con amigos se prolongará más de lo habitual, pero le proporcionará muchas compensaciones.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Procure no desahogarse con nadie, a menos que sea de su total confianza. Aunque su economía se muestra boyante evite en lo posible gastos superfluos. No permita que un miembro de su familia le saque de sus casillas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Aunque tenga razón en un tema procure no discutir, pues corre el riesgo de perder los estribos y decir algo que luego le pesaría. Tómese las cosas con calma y trate de pasar el día lo mejor posible. Su pareja le ayudará a que así sea.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No desorbite sus pequeños problemas y trate de olvidarlos. Si deja de autocompadecerse y contempla la situación en su justa perspectiva el día les deparará muy buenos momento a usted y a quienes le rodeen.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Procure no ser tan impaciente y programe de forma racional sus actividades para el día. Practicar algún deporte le ayudará a sosegarse. Las reuniones familiares resultarán agradables y con mucha comunicación.