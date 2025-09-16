Vídeo viral
Este es el vídeo del ministro Carlos Cuerpo hablando japonés que se ha hecho viral en redes
El ministro de Economía, Comercio y Empresa se atreve de nuevo con el idioma nipón, como ya hizo el año pasado
Pepe Mencías
El Ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno, Carlos Cuerpo, se ha vuelto a atrever con un idioma que puede suponer todo un desafío estudiar: el japonés.
El idioma nipón es uno de los más complicados de aprender, ya que sus estructuras gramaticales y pronunciaciones están muy alejadas de las lenguas que derivan del latín, como el castellano.
De hecho, los idiomas asiáticos, como el mandarín o el coreano, son algunos de los idiomas más difíciles de estudiar para hablantes de lenguas romances.
Cuerpo se vuelve a atrever con el japonés
A pesar de ello, Cuerpo se ha vuelto a lanzar a la piscina con el japonés, algo que ya hizo en julio del año pasado.
Entonces, participaba en un encuentro empresarial entre ambos países y explicó que había estudiado el idioma durante un año, aunque no lo había hablado públicamente hasta entonces.
Algunos meses después, el ministro ha vuelto a demostrar sus capacidades políglotas y el vídeo, del 11 de septiembre pasado, se ha vuelto viral al instante: 24 horas después ya contaba con seis mil 'me gusta' y más de 900.000 impresiones en la red social 'X'.
La razón del momento viral era un encuentro en Tokio para "explorar nuevas oportunidades de negocio", con el que arrancó su segunda visita a Japón en poco más de un año.
"Fortalecer los lazos entre España y Japón"
“Sigamos trabajando juntos para convertirnos en una fuerza de crecimiento mutuo”, ha dicho Cuerpo en japonés. El ministro también ha agradecido su participación, el pasado abril en España, en el foro Invest in Spain (Invertir en España).
"El encuentro de hoy [por el del día 11] será, sin duda, una herramienta importante para fortalecer aún más los lazos entre ambos países y abrir nuevas vías de inversión”, añadió, delante de representantes de algunas empresas japonesas importantes como Hitachi, Mitsubishi o Itochu.
En la publicación de su intervención en japonés, el ministro ha adjuntado un texto: "Un honor dirigirme a los inversores reunidos en Tokio para transmitir el buen momento que vive la economía española".
"Los ejecutivos nos han transmitido un mensaje claro: confían en España y apuestan por fortalecer los lazos entre nuestros países", ha concluido Cuerpo.
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
- David Jiménez, abogado experto en herencias: “Puedes donar tu casa a tus hijos y seguir viviendo en ella”
- Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
- El festivo de octubre que cae en domingo, según el calendario laboral 2025: adiós al puente soñado
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si faltas 3 días seguidos al trabajo te quedas sin paro