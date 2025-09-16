Este es el vídeo del ministro Carlos Cuerpo hablando japonés que se ha hecho viral en redes

El Ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno, Carlos Cuerpo, se ha vuelto a atrever con un idioma que puede suponer todo un desafío estudiar: el japonés.

El idioma nipón es uno de los más complicados de aprender, ya que sus estructuras gramaticales y pronunciaciones están muy alejadas de las lenguas que derivan del latín, como el castellano.

De hecho, los idiomas asiáticos, como el mandarín o el coreano, son algunos de los idiomas más difíciles de estudiar para hablantes de lenguas romances.

Cuerpo se vuelve a atrever con el japonés

A pesar de ello, Cuerpo se ha vuelto a lanzar a la piscina con el japonés, algo que ya hizo en julio del año pasado.

Entonces, participaba en un encuentro empresarial entre ambos países y explicó que había estudiado el idioma durante un año, aunque no lo había hablado públicamente hasta entonces.

Algunos meses después, el ministro ha vuelto a demostrar sus capacidades políglotas y el vídeo, del 11 de septiembre pasado, se ha vuelto viral al instante: 24 horas después ya contaba con seis mil 'me gusta' y más de 900.000 impresiones en la red social 'X'.

La razón del momento viral era un encuentro en Tokio para "explorar nuevas oportunidades de negocio", con el que arrancó su segunda visita a Japón en poco más de un año.

"Fortalecer los lazos entre España y Japón"

“Sigamos trabajando juntos para convertirnos en una fuerza de crecimiento mutuo”, ha dicho Cuerpo en japonés. El ministro también ha agradecido su participación, el pasado abril en España, en el foro Invest in Spain (Invertir en España).

"El encuentro de hoy [por el del día 11] será, sin duda, una herramienta importante para fortalecer aún más los lazos entre ambos países y abrir nuevas vías de inversión”, añadió, delante de representantes de algunas empresas japonesas importantes como Hitachi, Mitsubishi o Itochu.

En la publicación de su intervención en japonés, el ministro ha adjuntado un texto: "Un honor dirigirme a los inversores reunidos en Tokio para transmitir el buen momento que vive la economía española".

"Los ejecutivos nos han transmitido un mensaje claro: confían en España y apuestan por fortalecer los lazos entre nuestros países", ha concluido Cuerpo.