El horóscopo de mañana, miércoles 17 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 17 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No flaquee en la recta final y concluya ese proyecto en el que ha trabajado tanto tiempo, porque el éxito le espera a la vuelta de la esquina. No acceda a prestar ayuda económica a un familiar sin cerciorarse antes de que la necesita.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No permita que una cuestión económica sin importancia altere su buen humor. Día propicio para practicar algún deporte y disfrutar de la amistad. Soplarán vientos inmejorables para su vida sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En el aspecto profesional ándese con pies de plomo, pues una información podría ser equivocada e inducirle a error. Buenas relaciones amistosas y familiares. En el plano sentimental ponga de su parte un poco más y no oculte sus sentimientos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el aspecto profesional ándese con pies de plomo, pues una información podría ser equivocada e inducirle a error. Buenas relaciones amistosas y familiares. En el plano sentimental ponga de su parte un poco más y no oculte sus sentimientos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No malgaste el tiempo pues lo necesitará para llevar a buen puerto su trabajo. Un viaje a corto plazo resultará excelente. Habrá mar de fondo en su relación con un amigo. Su vida sentimental será pródiga en buenos momentos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Esté alerta para no desaprovechar una buena oportunidad profesional que le saldrá al paso. En su vida familiar habrá algún acontecimiento que celebrar. Vida sentimental rica en temas para el recuerdo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Sea minucioso en su trabajo o habrá algo que le pasará desapercibido con consecuencias poco favorables. Su vida social se anuncia prometedora y posiblemente le dé la oportunidad de conocer a alguien que puede resultar muy positivo para su futuro.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No se ande por las ramas, céntrese en el meollo de la cuestión y multiplicará sus resultados profesionales. Preste más atención a su aspecto personal y trate de intensificar su vida social.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si se deja guiar de su intuición en asuntos profesionales conseguirá muy buenos resultados. Procure controlar sus gastos o sufrirá un desfase del que se arrepentirá. Recibirá buenas noticias relativas a un amigo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Acaso tenga roces con un compañero de trabajo. Procure evitar conflictos y no trate de insistir sobre un tema que a más de una persona desagrada. Por la noche la amistad le ofrecerá muchas compensaciones.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Acaso tenga roces con un compañero de trabajo. Procure evitar conflictos y no trate de insistir sobre un tema que a más de una persona desagrada. Por la noche la amistad le ofrecerá muchas compensaciones.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Siga insistiendo en llevar adelante ese proyecto aunque alguien trate de desanimarle. En el plano familiar intente ser un poco más reservado. Con los amigos podrá comunicarse sin reparos.