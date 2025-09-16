Los botones secretos del móvil para evitar que Facebook acceda a las fotos que no has compartido

La configuración de la privacidad y el permiso al acceso libre a nuestro contenido son factores que no solemos tener demasiado en cuenta o que de vez en cuando pasamos por alto al registramos en una red social o darnos de alta en cualquier empresa o web.

Sin embargo, la protección de nuestro contenido es un derecho que no se puede usurpar y que debes proteger con rigor si no quieres ques grandes empresas tecnológicas como Facebook y Meta accedan a fotos de tu galería que no has compartido.

Recomendaciones personalizadas

Facebook ha habilitado dos opciones en la configuración para acceder a la galería del teléfono sin haber recibido una aprobación previa. Para evitar que suceda esto, hay dos opciones que debes desactivar de una forma fácil y segura.

Estas dos opciones aparecen activadas por defecto y se encuentran en una nueva pestaña llamada 'Sugerencias para compartir de la galería'. Son las 'Sugerencias personalizadas para compartir de la galería' y 'Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook'. Esto permite a la red social poder acceder a tu galería con el fin de hacer recomendaciones personalizadas para crear y compartir contenido.

Cómo desactivar estas opciones

Estas funciones se pueden desactivar para que Meta no pueda acceder a las fotos guardadas en la galería del dispositivo móvil, que no se han compartido en la red social, sin el consentimiento de los usuarios.

Para inhabilitarlo, debes seleccionar el icono de las tres líneas horizontales una vez iniciada la sesión en la esquina superior derecha y tendrás que dirigirte a la opción de 'Configuración y privacidad' y, dentro, 'Configuración' de nuevo.

Una vez dentro, aparecerán varios apartados: el primero se llama 'Herramientas y recursos', y justo debajo está 'Preferencias'. En esta sección, aparece como última opción 'Sugerencias para compartir de la galería'. Al pinchar esta opción, se explica que está diseñada para administrar 'cómo puede usarse la galería para ayudar a crear y compartir contenido en Facebook'.

Activadas por defecto

Justo debajo de esta opción aparecen activas las dos nuevas funciones. Para desactivar estas herramientas, tan solo debes pulsar sobre los interruptores que están al lado y, de esta forma, se desactivarán.

Así podrás evitar que Meta use los llamados 'datos básicos' de la galería de tu móvil, como los vídeos que se han añadido a los favoritos y la fecha en que se hicieron las fotos, con el fin de la red social recomiende creaciones personalizadas para el usuario, como pueden ser transiciones, música y efectos, basándose en información extraída de tu teléfono.