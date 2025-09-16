Una chica y su padre exponen la escandalosa pérdida de poder adquisitivo actual: "En lugar de avanzar, vamos para atrás haciendo lo mismo"

Una de las quejas más repetidas entre los trabajadores es que aunque el coste de la vida sube sin parar, muchos sueldos se han quedado estancados o no han subido en consecuencia. Esto, a la práctica, implica una pérdida importante del poder adquisitivo, es decir, que el mismo dinero permite tener muchas menos cosas.

El ejemplo más claro se encuentra en el sector inmobiliario y laboral. En el primer caso, los datos son demoledores. En 2023 se publicaba que el precio medio se había encarecido un 61% en tan solo una década.

En 1990, El País publicaba que el coste de vivir en la ciudad había aumentado un 4,3% durante el primer trimestre del año y el barrio más caro era Sarrià-Sant Gervasi, en la zona alta de la ciudad, con 328.500 pesetas el metro cuadrado (1.974,32 euros). Hoy, en la misma zona se paga a 6.618 euros el metro cuadrado, un aumento del 235%.

Diferencias a la hora de generar ingresos

Minerva Chertó y su padre publicaban un vídeo donde precisamente exponían la diferencia entre lo que se gana hoy y lo que se podía llegar a ganar en el pasado con un tiempo y esfuerzo similares. El hombre, comenta su hija, "lleva 38 años cotizados", mientras que él explica sus inicios: "Yo trabajaba de autoventa a los 24 años, haciendo trabajos para restauración. Había meses en los que ganaba más dinero que en otros. Por ejemplo, en agosto de 1989 gané 509.877 pesetas como autónomo", 3.064 euros de hoy, indica su hija.

Sin embargo, su mejor año fue 1997, cuando llegó a embolsarse "1.281.606 pesetas en un mes", 7.762 euros. Según explica el hombre, "en este régimen de autónomo, el IVA ya había subido a un 16% en 1997, y la retención del IRPF estaba en un 15%", mientras que en la actualidad el impuesto es del 21%.

Un año más tarde, ya con contrato dentro de la empresa y lejos del régimen de autónomo, ganaba "423.547 pesetas como asalariado", es decir, 2.545 euros. Lo más chocante es que en 2015 todavía ganaba "unos 3.000 euros" al mes, aunque ahora la cosa ha cambiado mucho: "En la actualidad, lamentablemente, no llegamos a estas cifras ni de coña. Para ganar 1.800 euros te las ves y te las deseas. Por desgracia, en lugar de avanzar, vamos para atrás haciendo lo mismo", apunta.

Este testimonio demuestra que realmente es más difícil mantener un ritmo de vida similar al que se podía seguir hace tan solo unos años debido a que los salarios no han evolucionado de la misma forma que el resto de la vida.

Obviamente, hoy, como en el pasado, existen muchos tipos de profesiones y algunas reportarán más beneficios económicos que otras, pero lo cierto es que a nivel general se ha producido una involución.