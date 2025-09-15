El horóscopo de mañana, martes 16 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 16 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aunque en el terreno profesional la buena suerte le sonríe procure esforzarse un poco más y no espere que las cosas se solucionen por sí solas. Buenas relaciones afectivas. Por la noche alguien le hará centro de sus atenciones.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Querer hacer muchas cosas a la vez en el terreno profesional puede conducirle a un desequilibrio difícil de superar. Procure establecer un orden de prioridades y sepa darle tiempo al tiempo. Sacúdase el mal humor antes de llegar a su hogar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un exceso de confianza en los demás puede llevarle a una gran decepción. Procure pisar en el suelo y sea tolerante con las flaquezas ajenas. Su relación sentimental le compensará de otras experiencias negativas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su atracción por el riesgo se acentuará, por lo que si no trata de frenarla puede conducirle a una situación no deseada. Deje que actúe su sentido común antes de adquirir compromisos. En el plano afectivo pueden surgir discrepancias, principalmente con los amigos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Sus perspectivas profesionales se amplían y mejoran de forma considerable, pero requerirán más esfuerzo por su parte para consolidarlas. Si va de compras límitese a adquirir solo lo necesario. La noche será propicia al romanticismo y al amor.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En el plano profesional no tendrá problema alguno para conseguir la ayuda que necesita. Un familiar precisará de comprensión y consejo. Buenas relaciones amistosas. En el plano sentimental la compenetración será total.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Acaso deba consultar a más de un experto antes de decantarse en un tema de trabajo. Si cuida de los pequeños detalles y actúa con un plan meditado el éxito lo tendrá asegurado. Buen día para cultivar el amor y la amistad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Quizás le asalten dudas sobre un proyecto profesional. No es buen día para decisiones importantes, ya que su claridad de juicio no estará en buen momento. Los enamorados encontrarán el ambiente adecuado para facilitar su intimidad.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Extreme el tacto en sus relaciones laborales y no muestre su desagrado si una sugerencia suya no es bien acogida. Relaciones amistosas gratas y vida sentimental normal. Lo mejor del día le vendrá a través de la familia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No oculte su entusiasmo en el desempeño de su labor profesional, ya que esa actitud no le favorecería en absoluto. Día excelente para compras si se centra únicamente en lo que necesita. Tarde y noche serán propicias para la vida social y el romanticismo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Le será muy difícil llevar a un socio a su terreno, ya que su punto de vista diferirá mucho del suyo. Sepa escuchar con interés otras opiniones, aunque no sean de su agrado. Cuide su salud y trate de descansar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Habrá problemas de rivalidad en el trabajo, que sabrá superar de forma satisfactoria. Procure no ser tan extremista a la hora de gastar su dinero. Aceptar una invitación le dará ocasión de pasar una velada muy agradable.