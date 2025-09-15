El horóscopo de hoy, lunes 15 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 15 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el plano profesional el resultado de unas gestiones superarán en mucho lo que de ellas esperaba. Su optimismo será contagioso. Buenas relaciones afectivas, pero el acento estará puesto en su vida sentimental, que le proporcionará una velada muy íntima y romántica.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un cambio de impresiones con sus colaboradores puede resultar muy positivo, si no intenta llevar la voz cantante. Buen día para compras, pues surgirán oportunidades que le convendrá aprovechar. La amistad le brindará gratos momentos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No se obstine en solucionar un problema de trabajo que no está en su mano hacerlo. Olvídese de él por el momento y espere que las aguas vuelvan a su cauce. Un exceso de confianza con un amigo podría llevarle a decir algo de lo que se arrepentiría.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Quizás le conviniera ser más metódico en su trabajo y tratar de poner freno a su anarquía. También le vendría bien ser más conservador a la hora de gastar su dinero. Si huye de los excesos pasará un día estupendo.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su mente analítica le prestará un buen servicio en el campo profesional. En el personal procure ser más espontáneo y deje aflorar sus sentimientos. Sus seres queridos se lo agradecerán y a usted le satisfará sentirse correspondido.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Acaso tropiece con la intransigencia de un compañero o superior. No insista hoy en lo que le interesa y déjelo para mejor ocasión. En el terreno sentimental vivirá momentos muy románticos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el plano profesional procure no abarcar tantas cosas a la vez y céntrese en las más importantes y urgentes. Cuidado con su vehemencia, que puede conducirle a hacer algo de los que se arrepentiría. Sea prudente en sus apuestas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No permita que algún comentario desfavorable le aparte de sus objetivos profesionales. Acaso reciba una noticia no muy buena relativa a una persona que aprecia de veras. No sucumba a sus deseos de aislarse de los demás.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En el plano profesional es muy probable que deba hacer frente a nuevas responsabilidades. Su buena forma le ayudará a superar cuantos obstáculos encuentre en su camino. Debería pensar en dosificar su vida social y dedicar más tiempo a la familia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Trate de no ser tan inflexible con los demás y con usted mismo. Exigirse demasiado puede conducirle a un agotamiento nervioso. Procure distraerse, aunque no se sienta predispuesto a ello. Al final de la jornada se alegrará.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tendrá que hacer esfuerzos para concentrarse en el trabajo, pero una vez que lo consiga sus logros serán notables. En los planos sentimental y familiar el día le deparará buenos momentos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Procure zafarse de compromisos económicos que podrían perjudicarle. Recibirá buenas noticias a través de una llamada telefónica. Gratas relaciones amistosas y familiares. En el terreno sentimental necesitará hacer algunas concesiones.