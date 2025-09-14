Podología
Una podóloga desmiente este establecido mito de los esguinces: "Esta no es la solución"
Soy podólogo y esto es lo que tienes que hacer para eliminar las dolorosas durezas de los pies
Un podólogo desvela el mejor calzado para el verano si no quieres tener problemas en los pies
Pablo Varela
Los esguinces de tobillo son una de las lesiones más comunes, sobre todo en los deportistas. Si lo ha sufrido, seguro que alguien te ha dicho que lo mejor es mantener reposo, pero la divulgadora y especialista gallega, La podóloga Lara, lo desmiente: «Si lo que quieres es recuperarte lo antes posible, esta no es la solución».
Los temas de salud son populares en redes sociales. Esto da pie a que muchos especialistas compartan sus conocimientos con todo el mundo, pero también abre la puerta a que se difundan muchos bulos que pueden repercutir en el bienestar de muchas personas.
Con padecimientos comunes como los esguinces u otras lesiones musculares, la concentración de desinformación parece ser mayor. Para desmentir este mito tan común, la podóloga gallega explica lo que puede provocar un exceso de reposo a una persona lesionada.
Lo que el reposo le puede hacer a tu tobillo
Lara es tajante con la idea de que no hacer movimientos con tu tobillo sea lo mejor en caso de esguince: «Es mentira». La especialista asegura que, de esa forma, «solo conseguirás debilitar la musculatura», agravando el problema.
Al no realizar movimientos con esta parte del cuerpo, también provocarás un aumento de «la rigidez articular»y «empeorar la cicatrización de los tejidos». Estos factores pueden aumentar la probabilidad de recaídas en un futuro.
Para una mejor recuperación, la podóloga recomienda, en primer lugar, «controlar la inflamación». Además, aconseja practicar la movilidad sin dolor, para lo que podremos realizar «ejercicios sencillos sin forzar mucho la musculatura».
Otro elemento que puede favorecer una mejor recuperación son los «ejercicios de fuerza y propiocepción», con los que podremos reforzar nuestra musculatura. Por último, cuando el esguince mejore, Lara prescribe «ejercicios con impacto» para recuperar la movilidad normal.
Estos pasos nos ayudarán a fortalecer la zona y favorecer la mejoría, pero siempre es aconsejable acudir a un profesional sanitario para que pueda evaluar la situación y evitar males mayores.
- El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
- La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
- Luis Garvía, director en finanzas: 'El 45% de las viviendas las tiene gente mayor de 65 años que además cobra pensiones
- Trabajo perseguirá a las empresas que aprovechen el teletrabajo para contratar en el extranjero y pagar menos
- Comprobar si mi número de la Grossa de la Diada 2025 tiene premio
- El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros
- La Comisión Europea y los fabricantes de automóviles allanan el camino para modificar la prohibición de vender vehículos de combustión en 2035
- Las tormentas dejan un récord histórico de lluvia torrencial en Catalunya y obligan a activar avisos por tiempo violento