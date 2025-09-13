Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España

Calles estrechas, casas pintorescas, olor a agua salada y ambiente acogedor. Podría ser la descripción de cualquier pueblo marinero asturiano, pero es la de uno de los más bonitos, según la guía Michelin. Tazones, considerado la Santorini del norte de España, es parada obligatoria según destacan en la revista Michelin Éditions –empresa líder del mercado cartográfico francés y una de las principales empresas del sector a nivel mundial–.

Este enclave de la Comarca de la Sidra se presta para pasear y perderse por sus cuestas y calles empedradas. Tazones es, además, un lugar con historia. Fue declarado conjunto histórico y se desarrolló como puerto desde mediados del siglo XII, donde cobró enorme importancia por la pesca de la ballena.

“Tazones también tuvo mucha importancia en los siglos XV y XVII pues, además de tener como destino el resto de España, también llegaban y partían barcos para toda Europa tanto con grasa de ballena como otros productos como brea, paños, lino o cera”, recuerda una vecina cuyo padre salía a la mar y su madre era pescadera. “Carmen la tazonera, así conocían a mi madre en Villaviciosa cuando llevaba el pescao a vender como tantas muyeres que iban caminando con la cesta en la cabeza con el pescado del día a vender, con lluvia, con viento, con sol, con fríu, con lo que fuese, soportando todo”, señala.

Uno de los apuntes históricos de mayor relevancia para este puerto es que en él desembarcó en 1517, por primera vez en tierras españolas, el entonces príncipe y luego emperador Carlos V de Alemania y I de España. Como la localidad carecía de hospedaje, el monarca, junto con su hermana Leonor y su séquito, se trasladaron a Villaviciosa. Cada año, sus vecinos rememoran aquel episodio con una recreación histórica declarada de Interés Turístico. Durante dos días, los barrios marineros de San Miguel y San Roque viajan cinco siglos atrás.

Las mujeres han tenido y tienen un peso muy importante en la localidad. Hay un mirador con vistas al Cantábrico llamado el Mirador de les Muyeres en alusión al lugar donde se ponían a esperar el regreso de los hombres de la mar.

En Tazones hay un mural titulado “A elles”. Dice así: “Son recuerdos de caleyes. Por elles, muyeres andando, en burro, ya en camioneta. Venta o troque de pescau. En la cabeza, pañuelu, rodiella y caja. En el alma, lo que dejaben en casa. El corazón encogíu, soportando viento, frío, sol y agua. Enjutes, morenes, vitales, matriarcales. Siempre estarán en nuestra memoria”.

Más que un paseo

Además de pasear por sus calles, también se pueden hacer algunas de las muchas rutas de la zona, como la de Carlos V, que lleva hasta Villaviciosa y que lleva unas tres horas realizarla. Otra ruta interesante desde Tazones es la que sale hacia Oles y se conoce como la ruta del Azabache. Descubrir también el faro, con unas vistas muy guapas, y los atardeceres sobre la ría de Villaviciosa.

Tazones está unos 50 kilómetros de Oviedo y a unos 25 de Gijón. Un enclave que merece la pena conocer.