Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consejos prácticos

Este es el mejor momento del día para lavar el coche, según los expertos

La creadora de contenido Sara (@sara_works) descubre el truco para mantener tu vehículo impecable

No laves el coche de día: una experta explica por qué no deberías hacerlo así

No laves el coche de día: una experta explica por qué no deberías hacerlo así / Freepik

Luis Miguel Mora

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Lavar el coche es algo rutinario que, a priori, parece que no tiene ningún misterio. Sin embargo, si lo haces al sol, puede que tu trabajo haya sido en vano, según ha explicado la experta y creadora de contenido, Sara (@sara_works).

Sara ha demostrado cómo quedará tu vehículo en función de la hora en la que lo lleves al túnel de lavado, porque la forma en la que se limpia, influye directamente en su estado de conservación. Por eso, lavar el coche al sol puede dañar la pintura y obligar a costosas reparaciones.

El efecto del calor y la evaporación

Lavar el coche tras un trayecto bajo el sol intenso no es una buena idea. Según explica la experta, el problema está en que el agua se evapora demasiado rápido con el calor, dejando incrustados los minerales y las sales en la superficie de la carrocería. El resultado son marcas blanquecinas que no siempre desaparecen con un simple repaso.

Además, en los casos más graves, donde incluso puede saltar por encima la pintura, será necesario recurrir a un pulido profesional de la carrocería para restaurar el brillo original del vehículo.

Consejos para un lavado correcto

La solución es esperar a que el coche se enfríe y lavarlo siempre a la sombra, evitando las horas centrales del día. De este modo, el agua no se evaporará de forma acelerada y el secado se podrá realizar sin dejar manchas.

Sara también recuerda que secar el coche después de lavarlo es igual de importante que el propio enjabonado. Si se deja secar al aire, incluso a la sombra, pueden quedar restos de cal y minerales. Lo ideal es utilizar una gamuza de microfibra o paños específicos para carrocería, que absorben mejor la humedad sin rayar la pintura.

Noticias relacionadas y más

"Si quieres mantener tu coche impecable, espera un ratito y lávalo a la sombra", insiste Sara.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
  2. Comprobar si mi número de la Grossa de la Diada 2025 tiene premio
  3. Luis Garvía, director en finanzas: 'El 45% de las viviendas las tiene gente mayor de 65 años que, además, cobra pensiones
  4. Iglesias justifica en la 'presión social' haber escolarizado a sus hijos en un colegio privado
  5. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona
  6. El Ministerio de Defensa prepara una ‘megaoperación’ urbanística en Madrid: construirá un edificio de oficinas de 18 plantas en la Castellana
  7. Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
  8. Niño Becerra critica a los sindicatos por centrarse en la reducción de la jornada laboral: 'Lo que deberían hacer las empresas...

La oposición albanesa tilda de "inconstitucional" el nombramiento de una IA como "ministra"

La oposición albanesa tilda de "inconstitucional" el nombramiento de una IA como "ministra"

"Cocina de Estrellla Michelín": así elogian al mejor restaurante de Mataró según Tripadvisor

"Cocina de Estrellla Michelín": así elogian al mejor restaurante de Mataró según Tripadvisor

Nuria Roca: "Se necesitan voces muy dispares para poder escuchar todas las opiniones"

Nuria Roca: "Se necesitan voces muy dispares para poder escuchar todas las opiniones"

El hotel The Social Hub estrena terraza de inspiración mexicana y asequible en el Poblenou

El hotel The Social Hub estrena terraza de inspiración mexicana y asequible en el Poblenou

Vuelta a España, en directo | Siga la etapa de la ronda ciclista y las protestas por la presencia del equipo israelí

Vuelta a España, en directo | Siga la etapa de la ronda ciclista y las protestas por la presencia del equipo israelí

Vigilias en varios estados de EE.UU. por el asesinato de Charlie Kirk

Vigilias en varios estados de EE.UU. por el asesinato de Charlie Kirk

Podemos llama al boicot del final de la Vuelta en Madrid y Belarra participará en las protestas propalestinas

Podemos llama al boicot del final de la Vuelta en Madrid y Belarra participará en las protestas propalestinas

Erika, la viuda de Charlie Kirk, habla por primera vez tras el asesinato de su marido: "¿Qué le digo a mi hija de tres años?"

Erika, la viuda de Charlie Kirk, habla por primera vez tras el asesinato de su marido: "¿Qué le digo a mi hija de tres años?"