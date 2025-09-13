El horóscopo de mañana, domingo 14 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 14 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Habrá tensiones con un socio o compañero, pero la intervención de otra persona suavizará la situación. Una reunión social puede resultar más positiva de lo que esperaba. Procure ser cauto al exponer su opinión sobre temas delicados.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No se empeñe en buscar soluciones a temas que requerirán la intervención de un experto. Acaso deba hacer un viaje de negocios, que será muy positivo. Recibirá noticias poco gratas de alguien que vive lejos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Quizás deba atender asuntos de trabajo para los que no se encuentra bien predispuesto. No se lo piense y empléese a fondo, ya que valdrá la pena el esfuerzo. En los juegos de azar le sonreirá la suerte. Buen ambiente familiar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Se le avecina una época de agobio en el trabajo, lo que muy posiblemente le hará sentirse irritado. Trate de no desahogar su mal humor con las personas de su intimidad o podría crear tensiones en su hogar.Dar una vuelta por la noche le ayudará a serenarse.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Es posible que un colaborador no esté a la altura de las circunstancias, pero su capacidad le permitirá cumplir con sus compromisos sin esfuerzo. Un encuentro inesperado le proporcionará muchas satisfacciones. El amor le brindará buenos momentos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Es posible que tenga una sorpresa muy agradable en su trabajo. En el plano familiar se prevén fricciones con un pariente político. Procure mantener la calma y guárdese su opinión aunque le cueste un gran esfuerzo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La experiencia de otra persona le será muy útil en su profesión. Si va de compras no se deje llevar por su primera impresión y fíjese más en la calidad de lo que adquiere. La velada se anuncia familiar, reinando la comprensión y la alegría.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Encontrará la forma de ampliar sus perspectivas profesionales en condiciones ventajosas. No se precipite en sus decisiones y medite con calma la estrategia a seguir. Una mala interpretación en el terreno afectivo podría llevarle a conclusiones equivocadas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Surgirá una oportunidad en el trabajo que le hará mejorar su posición. Procure ser cauto en sus comentarios y tenga cuidado con las indiscreciones. Su vida sentimental marcha por muy buenos derroteros.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Quizás deba superar más de una dificultad para conseguir la financiación que necesita, pro al final se llevará el gato al agua. Procure cerciorarse de la eficiencia de un posible nuevo colaborador. El clima familiar será inmejorable.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Quizás le domine la impaciencia a primeras horas de la mañana, ya que se demorará algo importante que espera. Trate de no ser brusco con sus subordinados, pues podría herir a un buen colaborador de forma innecesaria. Una cena con amigos resultará gratificante y positiva.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La tónica del trabajo será excelente, aunque surgirán problemas que logrará solucionar. Buen día para hacer vida social, siempre que evite hablar de negocios o temas profesionales.