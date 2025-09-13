Lo cuida 24 días y hereda casi un millón de euros: la historia de la enfermera que no salió tan bien como esperaba

El Tribunal Supremo de Australia ha declarado nulo el testamento de Lionel Cox, un jubilado de 92 años que dejó una herencia de 930.000 euros a una enfermera que lo atendió durante solo 24 días, al considerar que había circunstancias sospechosas en la redacción del documento.

Según la investigación, la enfermera Abha Anuradha Kumar preparó el testamento después de saber que Cox no había hecho ninguno, y se designó como única heredera y ejecutora, con dos trabajadoras como testigos. Cox, que no tenía descendencia ni familiares directos, murió poco después de neumonía. Kumar gestionó el certificado de defunción, accedió a las llaves de su casa y tomó el control de sus bienes.

El Supremo ha ordenado a Kumar devolver 510.000 euros y ha revelado que gastó unos 140.000 euros en abogados para defenderse. Ya en 2019, el Consejo de Enfermería y Obstetricia de Australia le había retirado la licencia por “implicación excesiva en los asuntos personales” del paciente.

La sentencia ha sido celebrada por los familiares de Cox, que impugnaron el testamento alegando manipulación e incapacidad del anciano para tomar decisiones. El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de garantizar la voluntariedad y la capacidad mental en la redacción de testamentos, especialmente en personas mayores sin vínculos familiares próximos.

Este caso pone de manifiesto la importancia de hacer los testamentos con garantías legales y transparencia, para evitar litigios y la pérdida de patrimonio en gastos judiciales.