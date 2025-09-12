Redes sociales
Un turista danés muestra su asombro al descubrir en esta ciudad española la "calle más grande" que ha visto: "Es simplemente impresionante"
El hombre también se ha mostrado sorprendido por los horarios de los establecimientos de la capital malagueña
Un guía español revela la pregunta que le hacen todos los turistas: "Es más grande que el número de tour que he hecho en un año"
Una española se queda sin palabras con el precio de una ambulancia en Estados Unidos: "Viviendo el sueño americano"
Sarai Bausán García
"Málaga tiene la calle peatonal más grande que he visto". Mikkel Solnado, un empresario danés-portugués que ha visitado la provincia malagueña durante sus vacaciones de verano, se ha mostrado "encantado" con la belleza, historia y cultura que encierra el territorio. Pero uno de los aspectos que más ha llamado su atención ha sido una de sus calles más emblemáticas, de la que el turista ha asegurado que es un "laberinto total".
Se trata de la calle Larios de Málaga capital, convertida en uno de los mayores emblemas de la ciudad y uno de los lugares más visitados de toda la provincia. Durante su viaje a la provincia, Solnado ha acudido a esta vía y se ha visto asombrado por su longitud y sus continuas arterias. "Estoy en Málaga y estoy completamente asombrado. Tiene la calle peatonal más grande que he visto, es un laberinto total muy recomendable", ha recalcado el visitante.
La calle de Málaga "más larga" que ha visto este turista, repleta de restaurantes y tiendas
Tal y como ha relatado a sus miles de seguidores, la reconocida vía cuenta, además, con diversidad de "pequeñas calles", que disponen de "grandes restaurantes y tiendas". "Málaga es simplemente impresionante", ha recalcado.
Sobre la incidencia que el turismo está teniendo en ciudades como Málaga en los últimos años y el rechazo que parte de la población está registrando por la masificación de sus ciudades y el incremento de los precios que está conllevando, Mikkel Solnado ha asegurado: "Sé que España lucha contra el exceso de turistas y entiendo la frustración, pero no puedo evitar celebrar lo hermosa que es esta ciudad".
El horario de los establecimientos de Málaga, otro de los aspectos que apasiona a este turista danés
Además, ha indicado que, entre los aspectos que más le han cautivado durante su visita se encuentran "la luz, la comida y las calles". "Es imposible no apreciarlo", ha añadido.
Pero no solo su belleza y encanto han conseguido despertar su interés y curiosidad, sino también sus costumbres y esencia, como los horarios de apertura y cierre de sus establecimientos: "Son casi las 12 de la noche y las tiendas todavía están abiertas. Me encanta".
