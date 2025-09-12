El horóscopo de mañana, sábado 13 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 13 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Riesgo de que ocurra un contratiempo desagradable con un socio o compañero. Procure no dejarse llevar de sus impulsos y sea moderado al exponer su opinión. Con su familia recuperará el sosiego que necesita.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En el trabajo tendrá que decantarse por una de las varias opciones que se le presentarán. Procure analizar a fondo cada una de ellas y decidir con conocimiento de causa. La familia puede ofrecerle muy buenas sugerencias.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Ser individualista en su trabajo quizás no sea lo más conveniente, ya que conseguirá mejores resultados trabajando en equipo. Su carisma y su simpatía serán buenos aliados en su carrera. Tenga cuidado con sus objetos personales.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Preste toda la atención posible a los asuntos profesionales que lleva entre manos, ya que hay riesgo de que se le pase algo importante. Día propicio para cultivar la amistad. Habrá desavenencias en su vida sentimental.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Quizás deba superar una dificultad en el plano profesional, pero cuando lo consiga aumentará su confianza en usted mismo. Un amigo le dará un excelente consejo. La noche se anuncia íntima y romántica.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque le asalte la duda en un tema profesional el éxito acabará disipándola y afianzando su confianza en usted mismo. Buenas relaciones amistosas, pero en el terreno familiar debería tratar de ser más comunicativo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Pasarse de bueno con un subordinado puede resultar contraproducente. Cuide su salud al máximo, ya que se prevén algunos trastornos, principalmente de estómago. Acaso deba anular una cita concertada hace tiempo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Quizás tenga algún problemilla económico, que al final logrará solucionar. Alguien de su intimidad querrá mantenerse al margen en cuestiones de dinero. Si usa su enorme potencial dominará la situación.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su vitalidad y empuje serán difícilmente igualables. Procure no jactarse de sus aptitudes, pues alguien podría sentirse celoso. En el seno familiar encontrarátranquilidad y sosiego.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Huya de una persona excesivamente complaciente y muy persuasiva, que podría inducirle a tomar decisiones profesionales de las que se arrepentiría. Un familiar se mostrará intratable y pondrá a prueba su paciencia.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Será preferible que peque de desconfiado a que cometa una indiscreción en asuntos profesionales. Alguien cercano a usted intenta obtener información. Extreme precauciones y eluda cualquier tema que pueda comprometerle. Planeará reformas en su hogar.