Un empresario español residente en China revela cómo ven allí la okupación: "No les entra en la cabeza, piensan que me lo invento"

En España existen varios problemas que socialmente se consideran los más importantes por la mayor parte de la población. El que más dolores de cabeza conlleva es la vivienda y su difícil acceso en zonas muy tensionadas, como las grandes ciudades, según indicaba el CIS.

A la dificultad de acceder a un inmueble hay que añadirle el miedo de que de un día para otro el propietario pueda quedarse fuera y sin posibilidad de recuperar su casa si le entran okupas, pues la ley impide tomarse la justicia por su mano y la policía no puede hacer gran cosa.

Esta situación, que enerva a tanta gente en España, no es siquiera planteable en otros puntos del mundo, y sociedades como la china no conciben que alguien pueda "robar" un hogar como pasa aquí. Así lo comenta el empresario español afincado en China desde el 2006, Adrián Díaz, en el pódcast ConPdePodcast.

"Explico muchas veces, y me critican mucho: 'Si te has creído lo de los okupas en España es que no has entendido nada, porque no hay okupación en España'", empieza comentando el emprendedor de algunos de los comentarios que recibe desde su lugar de nacimiento.

Sin embargo, Díaz ha sufrido esta problemática de forma indirecta durante los últimos años y dice saber perfectamente qué ocurre en su país: "Mi hermano tuvo su casa okupada, la he vivido casi en primera persona", asegura el hombre.

Mientras en España se "defiende" que no existe esta problemática, Díaz dice que a los chinos "no les entra en la cabeza" que pueda pasar algo parecido: "Piensan que me lo estoy inventando, que es imposible", revela.

"Dicen, 'si alguien entra en tu casa, tiras la puerta abajo y los echas a patadas'", recoge el pensamiento chino. Por eso, cuando les explica que eso no es legal, les viene a la cabeza la segunda opción más "lógica": "Pues llamas a la policía y los echan a patadas", dicen.

Con ello, Díaz quiere exponer cómo es la mentalidad china en contraposición con la que hay en Europa y, más concretamente en España: "La propiedad privada es inviolable", explica. Finalmente, ironiza con el hecho de que en una "dictadura comunista" como aquella se respete más la propiedad que en una occidental y con mayor libertad de pensamiento.