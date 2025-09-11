Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: "No es normal"

Solo en el pasado mes de julio, Sevilla capital recibió más de 287.000 turistas, lo que suponía un aumento del 4% con respecto al año anterior. Así, durante todo el verano, la ciudad se ha llenado de miles de visitantes que han aprovechado el descanso estival para recorrer los principales entornos del territorio. Es lo que le ha ocurrido a Edgar, un turista catalán que se ha desplazado a la capital hispalense para descubrir sus encantos y ha mostrado lo que les ocurre a la mayoría de visitantes cuando acuden a la ciudad.

El joven natural de Mataró ha plasmado a través de sus redes sociales las impresiones vividas tras su paso por la capital andaluza, un viaje que le ha llevado a disfrutar de sus principales enclaves patrimoniales, como la Plaza de España, la Catedral de Sevilla, el Real Alcázar de Sevilla, la Giralda, Las Setas o el Puente de Triana, entre otros.

La duda de este turista catalán: "¿Debería mudarme aquí?"

Ha sido en un vídeo en el que se puede contemplar al joven frente a la Catedral de Sevilla, en la Plaza Virgen de los Reyes, mientras observa entusiasmado el reconocido monumento. "Yo a los diez minutos de llegar a Sevilla: ¿debería mudarme aquí?", ha señalado al joven sobre el pensamiento que le despierta la belleza, cultura y esencia del territorio andaluz.

"Sevilla es tan única", ha recalcado el joven. Una situación que decenas de ciudadanos han compartido y respaldado a través de las redes sociales, en las que han afirmado: "Sevilla no es normal, hasta duele la vista de ver tanta belleza".

Sevilla, la ciudad "más bonita del mundo"

Sobre la idea que se presenta ante la mayoría de visitantes de cambiar sus lugares de residencia por Sevilla para poder disfrutar durante todo el año de su riqueza, un ciudadano ha asegurado: "Yo lo hice y llevo cuatro años viviendo en la ciudad más hermosa del mundo". "Yo lo hice y la elegiría una y mil veces más", ha afirmado otra usuaria.

"Debería ser obligatorio ir una vez al menos a Sevilla", ha recalcado otro. A lo que ha añadido una usuaria: "Calor vas a pasar si te mudas, pero también disfrutarás de una de las ciudades más bonitas del mundo".