El horóscopo de mañana, viernes 12 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 12 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un familiar intentará complicarle la vida de forma absurda. Intente no tomar en cuenta sus observaciones y óigale como quien oye llover. La amistad y el amor le proporcionarán muy gratos momentos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El día se presenta con muy buenas perspectivas para quienes sientan inclinaciones románticas y deseos de divertirse. Buen clima afectivo. Si le gustan las sorpresas hoy recibirá muchas. El viajar es otra feliz posibilidad.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Trate de tener paciencia con un niño y no deje que le haga perder los estribos, porque ello enrarecería el buen clima familiar. Relaciones amistosas excelentes. Procure ser moderado en sus gastos y no haga excesos de ningún tipo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un amigo en quien confía no responderá de la forma que a usted le hubiera gustado. Deseche el resentimiento y procure distraerse. Relaciones familiares buenas y vida sentimental en cotas altas. Una escapada por la noche le vendrá a las mil maravillas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su habilidad y creatividad estarán en un buen momento y contribuirán a que saque un excelente partido de sus aficiones. En el plano familiar practique la tolerancia y todo irá sobre ruedas. Amor y amistad combinarán perfectamente y le brindarán muy buenos momentos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Gozará de un inmejorable humor y sabrá encontrar el lado positivo de todo cuanto le salga al paso. Buenas relaciones afectivas. Una invitación le dará ocasión de pasarlo realmente bien.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Será buen momento para fomentar las relaciones personales. La suerte le visitará a través de los amigos. Buen entendimiento familiar. Las horas nocturnas serán propicias a la intimidad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Riesgo de fricción con un miembro de su familia por cuestiones económicas. No se deje coaccionar y actúe de acuerdo con su criterio. En sus relaciones amistosas hable con claridad sobre un tema que le preocupa.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy será un día excelente para labores hogareñas. Una idea para aumentar sus ingresos parece prometedora. Buenas relaciones con los amigos. Haga planes con su pareja para consolidar su seguridad a futuro.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Las relaciones con amigos pueden no ir por muy buenos derroteros. Sea conciliador y no eche leña al fuego. Con la familia los ánimos estarán más calmados y habrá buen entendimiento. El amor le brindará hoy muchas compensaciones.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Día excelente para compartir sus ideas con su familia. Actividades artísticas y alguna pequeña excursión le harán sentirse completamente feliz. Conocerá a una persona a la que causará una excelente impresión.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El ambiente de su hogar será tenso debido a su intransigencia. Procure ser más paciente y trate de comprender la actitud de los demás. La visita de unos amigos relajará el ambiente haciéndolo mucho más agradable. Trate de disfrutarlo a tope.