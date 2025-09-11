Una española cuenta lo que opinan en Finlandia de salir tarde del trabajo: "Ya te miran raro"

Tiktok
La jornada laboral en España acostumbra a empezar entre las 8 y las 9 de la mañana y se alarga hasta las 17 o las 18 de la tarde, aunque existen variaciones en determinados sectores o en comercios, donde suele establecerse un horario partido de mañana y tarde.
En cambio, en otros países la realidad es distinta y los horarios son completamente diferentes. Así lo comenta la creadora de contenido, Nerea Bartolomé, una arquitecta española que lleva cuatro años viviendo en uno de los países con mayor tasa de satisfacción en todo el mundo, Finlandia. En sus vídeos revela cómo es su vida en el país nórdico y lo primero que destaca es lo difíciles que pueden llegar a ser los inviernos.
-20 o -30 grados
Si en España la temperatura media es de 8 o 10 grados, teniendo en cuenta que hay diferentes climas dentro de la Península Ibérica, en Finlandia no es raro que se llegue a los -20 grados o incluso a los -30 grados, además de que la sensación de frío llega antes y se va más tarde.
De hecho, explica que algunos de sus conocidos que también han vivido allí dejaron el país tras unos cuantos años en busca de una vida más cómoda a nivel de confort climático, algo que solamente puede valorar aquella gente que ha vivido en climas más temperados.
Comenta que uno de sus pasatiempos favoritos es hacer la compra y que en ocasiones va al supermercado simplemente "por ver gente", porque si no, no socializaría con nadie durante todo el día.
En algunos de sus vídeos también comenta cómo es su vida laboral allí y cómo vive una jornada completa de faena. Comenta que ella entra a las 8 horas, pero amanece sobre las 5:30 horas, aunque más que el clima lo que le sorprende es que "a veces piensa que está sola en este país", porque nunca se encuentra con nadie por la calle.
Una de las mayores diferencias respecto a sus compañeros es que "se van a comer a las 11:30 horas" del mediodía, un horario que le parece excesivamente pronto. Como curiosidad, en la oficina tienen una especie de 'sala del pánico' donde no se oye lo de fuera, ni tampoco puede oírse lo de dentro.
Respecto al horario de salida, explica que los finlandeses no son propensos a quedarse ni un minuto más de lo que marca en su contrato: "Salgo a las 16 horas. En este país, si sales a esta hora, que es lo normal, a las 16:01 ya estás fuera y nadie te mira mal. Al revés, si son las 16:01 te dicen, '¿vives aquí?'". Sin embargo, reconoce que no todas las épocas del año son aprovechables: "Ahora hay Sol y puedes aprovechar para ir a pasear y está bien. En invierno se hace un poco duro porque llegas y es de noche y sales y es de noche", apunta.
