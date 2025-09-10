Podología
Una podóloga desmiente este mito de los esguinces: "Esta no es la solución"
Soy podólogo y esto es lo que tienes que hacer para eliminar las dolorosas durezas de los pies
Un podólogo desvela el mejor calzado para el verano si no quieres tener problemas en los pies
Pablo Varela
Los esguinces de tobillo son una de las lesiones más comunes, sobre todo en los deportistas. Si lo ha sufrido, seguro que alguien te ha dicho que lo mejor es mantener reposo, pero la divulgadora y especialista gallega, La podóloga Lara, lo desmiente: «Si lo que quieres es recuperarte lo antes posible, esta no es la solución».
Los temas de salud son populares en redes sociales. Esto da pie a que muchos especialistas compartan sus conocimientos con todo el mundo, pero también abre la puerta a que se difundan muchos bulos que pueden repercutir en el bienestar de muchas personas.
Con padecimientos comunes como los esguinces u otras lesiones musculares, la concentración de desinformación parece ser mayor. Para desmentir este mito tan común, la podóloga gallega explica lo que puede provocar un exceso de reposo a una persona lesionada.
Lo que el reposo le puede hacer a tu tobillo
Lara es tajante con la idea de que no hacer movimientos con tu tobillo sea lo mejor en caso de esguince: «Es mentira». La especialista asegura que, de esa forma, «solo conseguirás debilitar la musculatura», agravando el problema.
Al no realizar movimientos con esta parte del cuerpo, también provocarás un aumento de «la rigidez articular»y «empeorar la cicatrización de los tejidos». Estos factores pueden aumentar la probabilidad de recaídas en un futuro.
Para una mejor recuperación, la podóloga recomienda, en primer lugar, «controlar la inflamación». Además, aconseja practicar la movilidad sin dolor, para lo que podremos realizar «ejercicios sencillos sin forzar mucho la musculatura».
Otro elemento que puede favorecer una mejor recuperación son los «ejercicios de fuerza y propiocepción», con los que podremos reforzar nuestra musculatura. Por último, cuando el esguince mejore, Lara prescribe «ejercicios con impacto» para recuperar la movilidad normal.
Estos pasos nos ayudarán a fortalecer la zona y favorecer la mejoría, pero siempre es aconsejable acudir a un profesional sanitario para que pueda evaluar la situación y evitar males mayores.
- Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
- Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
- Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para 'impulsar la productividad
- Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- ¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más