El horóscopo de mañana, jueves 11 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 11 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Es probable que usted y los suyos decidan hacer una excursión en la que puede surgir más de un contratiempo. Si no pierde los nervios disfrutará de lo lindo, ya que la actitud de los que le acompañen compensará con creces los inconvenientes.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Trate de poner al día su correspondencia y de analizar a fondo algunos asuntos personales que tiene un poco abandonados. Más tarde lo pasará bien con los amigos. El día en conjunto resultará muy positivo, siendo la nota más destacada su excelente sentido del humor.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Ponga mucho cuidado, si viaja, en lo referente a la protección de sus tarjetas de crédito y efectos personales. Altibajos muy marcados en su vida sentimental, pero antes de que acabe el día habrán vuelto las aguas a su cauce.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su carisma estará en horas muy altas, por lo que sería aconsejable que hiciera vida social, en la que sin duda tendría oportunidad de granjearse simpatías y conseguir nuevas amistades. Hoy podrían resultarle molestas ciertas peculiaridades de su pareja.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su panorama económico mejorará sensiblemente. Excelente momento para conseguir lo que ambiciona. Un cambio de impresiones con amigos resultará gratificante y constructivo, siendo posible que se prolongue más de lo previsto.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tendrá varias opciones para divertirse, pero el día será que ni pintado para pasarlo con esas personas tan de su agrado. Las confidencias serán nota dominante, llevándoles a un mejor conocimiento y a que sus sentimientos se afiancen.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Posibilidad de llevar a cabo una compra interesante. Se sentirá alegre y confiado, lo que contribuirá a que pase un día tranquilo y agradable, en el que tendrá ocasión de descansar y comunicarse con las personas de su intimidad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No crea todo cuanto le digan, sobre todo en materia de inversiones. Sus inmoderados deseos de diversión podrían resultarle un tanto caros. Si desea realizar cambios en su cada vez más ajetreado programa hoy es el día adecuado para ello. Buenas relaciones afectivas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En lo referente a un encargo profesional demuestre una mayor confianza. Hoy surgirán cosas que pueden contrariarle, pero también las habrá agradables. De su capacidad de adaptación depende que la jornada resulte o no excelente.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un amigo le hará partícipe de sus preocupaciones y solicitará su ayuda. Procure no defraudarle. Dedicará algún tiempo a actividades hogareñas tranquilas. Por la noche deberá frenar su tendencia a los excesos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Procure no ser tan quisquilloso y sepa aceptar con buen humor las pequeñas molestias que puedan causarle las personas de su intimidad. Una cita prevista para hoy deberá posponerse. El día será generoso para usted en buenos momentos y le brindará más de una alegría.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día propicio para cualquier actividad en grupo, que resultará divertida y estimulante. Su sentido artístico se pondrá de manifiesto en todo cuanto haga. Reinará la armonía, tanto en sus relaciones amistosas como en el terreno familiar.