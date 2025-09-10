La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: "Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio"

Para aquellos que pueden permitírselo, el momento de comprar una vivienda siempre resulta ilusionante. Pero la ilusión es precisamente lo que han perdido Héctor y María (nombres ficticios), un matrimonio que vive en Zaragoza y que pagó la reserva de su piso en enero de 2021 con el objetivo de poder mudarse a su nuevo hogar a finales de 2022. Pero la pandemia, la crisis por el alza del precio de los materiales y otra serie de catastróficas casualidades retrasaron el inicio de la obra hasta marzo de 2023. Hoy, su casa está ya terminada. Les aseguraron que este verano podrían disfrutar de su nueva piscina. Pero es septiembre y todavía no conocen la fecha en la que recibirán las llaves a pesar de que la obra está terminada.

El piso de este matrimonio, que ronda los 40 años, está en la promoción Ava Residencial, una urbanización levantada por Aldea Viviendas en el número 227 de la avenida Cataluña. En febrero les permitieron visitar su nuevo hogar para poder tomar medidas y encargar sus muebles. Así lo hicieron. Pero ahora cuándo les llaman de la fábrica de sofás para preguntar sobre la fecha de la entrega, Héctor y María no saben qué responder.

Pero este es quizá el menor de sus problemas, y es que no es solo la paciencia lo que están perdiendo. También tiempo y dinero. Y es que ante la previsión de que este verano estuvieran ya viviendo en la avenida Cataluña matricularon a sus hijas en un colegio de La Jota. Pero ahora que ha comenzado el curso siguen viviendo en un piso de alquiler en Torrero, por lo que todas las mañanas tienen que cruzar media ciudad para que asistan a clase.

"Falta de información"

"Mi mujer se ha tenido que coger vacaciones y yo me he cogido el turno de tardes. Están en la semana de adaptación y cuando entra una prácticamente sale la otra, por lo que tenemos que estar toda la mañana por allí", comentan ambos, notablemente molestos "con la falta de información" que están recibiendo.

Y es que a lo largo de estos años son varios los reveses que han tenido que aguantar esta familia al igual que las otras 60 que también esperan con ansia poder entrar a vivir en sus nuevas viviendas. Héctor y María se decidieron a comprar su nuevo piso en 2020, cuando recibieron un folleto publicitario en su buzón. Pagaron la reserva un año después con al vista puesta en 2023, cuando ya tendrían que poder estrenar su hogar. Pero la pandemia obligó a retrasar los plazos.

Después fue la guerra de Ucrania lo que retrasó de nuevo los planes. La crisis por el alza del precio de los materiales generó escasez e hizo que las obras se encarecieran. Por el medio, el Gobierno de Aragón actualizó (subió) el precio de los módulos de la vivienda protegida, lo que hizo que estos pisos aumentaran su valor en el mercado. Así, al retraso en el inicio de las obras se sumó otro varapalo: Héctor y María tenían que pagar 15.000 euros más por el mismo piso que habían reservado a un precio inferior.

Sin luz

Pero en 2025 parece que los nubarrones para esta familia comenzaban a despejarse. En febrero, con la obra ya casi acabada, pudieron visitar sus nuevos hogares y desde la promotora les aseguraron que en verano estarían ya viviendo en ellas. Pero no ha sido así, a pesar de que la obra está terminada. Una circunstancia que también dice estar sufriendo la promotora del edificio, Aldea Viviendas, que explica que el problema que está retrasando la entrega de las viviendas les es ajeno. "Compartimos la frustración de los compradores y estamos realizando todas las gestiones a nuestro alcance para que Endesa y el Gobierno de Aragón agilicen este trámite final", aseguran en declaraciones a este diario.

¿Y cuál es el problema? Pues que el edificio todavía no cuenta con suministro eléctrico. Y sin luz, Urbanismo no puede dar por habitable el edificio. Según explican desde Aldea Viviendas, la junta de compensación propietaria de la parcela ya remitió en agosto a Endesa los papeles firmados para la cesión de las instalaciones necesarias para enganchar el bloque a la corriente. Pero esos documentos no les han llegado de vuelta, lo que hace que no puedan presentarlos ante el departamento de Industria del Gobierno de Aragón, quien debe dar la autorización antes de poder conectar el suministro.

Por su parte, desde Endesa reconocen que "está pendiente de la firma de los últimos convenios de cesión", pero lo que buscan los vecinos es certidumbre y una fecha a la que agarrarse para poder estrenar su nuevo hogar. "Llevamos años teniendo que pagar un alquiler mientras pagábamos la entrada del piso. Cuando comenzamos con el proceso todavía no teníamos hijos y ahora tenemos dos. Necesitamos que esto acabe ya", piden.