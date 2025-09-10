Excursión espectacular a un paso de Lleida para disfrutar de la naturaleza con tus hijos

Acantilados de más de 500 metros y una anchura de 30 metros en su punto mínimo. Constituye la frontera natural entre Aragón y Catalunya, concretamente entre Huesca y Lleida y es un cañón esculpido por el río Noguera Ribagorçana que atraviesa la sierra del Montsec. Se trata del Congost de Mont-rebei, pero que sus abruptas características no te echen para atrás: es una excursión estelar para disfrutar en familia. Sí, es apta para niños, y te explicamos todo lo que necesitas saber para disfrutar de esta combinación perfecta de naturaleza, emoción y aire libre.

Mont-rebei es uno de los pocos desfiladeros en España que se mantiene casi virgen, sin carreteras ni cables eléctricos. Es uno de los paisajes más impresionantes de Catalunya, donde la naturaleza manda, y nosotros solo somos invitados. No obstante, a lo largo de los años se han realizado trabajos para garantizar la seguridad de los visitantes, que en 2023 fueron más de dos millones.

Las diferentes rutas que hay cuentan con pasarelas, barandillas y escaleras ancladas a las rocas. Asimismo, el sendero de la más fácil es de buen hacer y caben dos personas, incluso en sus tramos más estrechos. Esta joya natural tiene otro atractivo: el puente colgante del Seguer, de 35 metros de longitud, une Catalunya y Aragón y ofrece una espectacular vista panorámica de todo el territorio.

La ruta ideal para ir con niños

Si bien el Congost de Mont-rebei puede sonar a terreno solo para aventureros experimentados, la realidad es que es apto para familias con niños. La ruta más popular y accesible tiene 10 kilómetros y comienza en La Masieta, un punto de inicio con aparcamiento y un pequeño centro de información. Desde aquí, el sendero sigue la ladera de la montaña, se adentra en el desfiladero y serpentea el río.

El camino no presenta ninguna dificultad técnica. Tiene una anchura superior a un metro en todo su recorrido y una línea de vida para dar mayor seguridad en días de mucha afluencia, ya que se recorre en ambos sentidos. El recorrido hasta el puente colgante del Seguer es de aproximadamente cinco kilómetros y luego se recorre en el sentido inverso. Como el camino se deshace, se puede acortar si es necesario. Eso sí, el momento culminante de la aventura es cruzar esa pasarela colgada a más de 30 metros de altura de la Noguera Ribagorçana.

Precauciones y consejos

Aunque esta excursión sea apta para los más pequeños, eso no implica que no se tengan que tomar algunas precauciones como llevar calzado cómodo y adecuado para hacer senderismo. Pese a que la ruta corta tiene 10 kilómetros, no está de más llevar agua, comida y protección solar, sobre todo en verano.

De hecho, el clima es muy caluroso durante el estío, así que sí que es recomendable salir temprano o elegir un día con temperaturas suaves. En primavera y otoño, el clima es ideal. Por último, y aunque el camino es seguro, es crucial que los niños pequeños estén siempre vigilados (ir de la mano es la mejor opción).

Otras rutas

Los excursionistas pueden elegir otras cinco rutas, además de la que va desde La Masieta hasta el puente colgante del Seguer. Algunos deciden continuar hasta las pasarelas de Montfalcó a través de unas escaleras de madera vertiginosas que proporcionan una experiencia inolvidable. Sea como fuere, todos los recorridos están detallados en la web oficial del lugar.

Disfrutar en kayak

Si se prefiere añadir un poco de aventura a la experiencia, es posible recorrer el Congost de Mont-rebei en kayak, disfrutando así del desfiladero desde una perspectiva completamente diferente. Navegar por las aguas cristalinas y de color turquesa del río mientras se rodean las imponentes paredes de roca es una experiencia perfecta para todas las edades.

Cómo llegar

Para acceder a este paraíso natural, se recomienda llegar en coche hasta los dos puntos de entrada más comunes. Uno es el área de Montfalcó, en Huesca, y otro el aparcamiento de La Masieta, en Lleida. Para llegar hasta el acceso catalán desde Lleida hay 96 kilómetros de distancia y un viaje de algo más de una hora.

En concreto, hay que coger la autovía de Ribagorza A-14 o la carretera nacional N-230 en dirección a la Vall d'Aran. Una vez pasado Benabarre y justo antes de llegar a la localidad de Pont de Montanyana, hay que tomar el cruce en dirección a Tremp por la carretera comarcal C-1311. A unos 300, la vía se bifurca y hay un cartel que guía a los conductores al Congost de Mont-rebei. Durante ocho kilómetros, otros letreros indican el destino final: el parking de la Masieta.

Desde Barcelona, el viaje es de 250 kilómetros y dura casi tres horas. Hay que recorrer la autovía A-2 hasta pasar Lleida, para así coger la salida 460 en dirección Alfarrás, Vielha y Toulose a través de la autovía A-14. Esa vía rápida desemboca en la N-230, que hay que coger en dirección a la Vall d'Aran y luego seguir los mismos pasos como si se fuera desde Lleida.