El horóscopo de mañana, miércoles 10 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 10 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Surgirán buenas ideas para llevar a cabo sus proyectos profesionales. Quizás le conviniese desahogarse con las personas de su intimidad para dar salida a sus inquietudes. En el plano afectivo reinará la comprensión. La noche será propicia al amor.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Procure ser cuidadoso en su trabajo y no deje nada a la improvisación. Es posible que surja un problema laboral al que tendrá que dar solución. Quizás su estado de ánimo no sea el más idóneo para buscar la compañía de los demás.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy tendrá que analizar su trayectoria profesional. Su claridad de juicio le ayudará a elegir el mejor camino a seguir. En el plano amistoso encontrará muchas satisfacciones. Habrá desacuerdos en su vida sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el trabajo sufrirá fuertes presiones, pero su buen sentido y su diplomacia conseguirán soslayarlas. Buenas relaciones afectivas a todos los niveles. Por la noche acaso decida echar una cana al aire, cosa muy conveniente si no comete excesos innecesarios.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Se prevé una intensificación de su vida social, que de alguna manera repercutirá favorablemente en el campo profesional. Buenas relaciones amistosas. La solidaridad será la nota más destacada de su vida familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Habrá buenas noticias en el campo profesional. No se deje convencer para hacer algo que no es de su agrado. Buenas relaciones amistosas y familiares. Posibles discrepancias con su pareja, que tratará de imponer su criterio.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La buena marcha de su trayectoria profesional parece imparable. Disfrutará de un estado de ánimo especial, que favorecerá sus relaciones con los demás. Sus sentimientos hacia su pareja se afianzarán.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No se duerma en los laureles y procure ser eficiente en el desempeño de su trabajo. Póngase una meta razonable y no ceje hasta conseguirla. En el plano familiar y amistoso las relaciones serán inmejorables.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su extroversión puede llevarle a hablar más de la cuenta, sobre todo en el terreno profesional. Buenas relaciones amistosas y familiares. En el plano sentimental procure no excederse en sus confidencias si no quiere tener problemas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Huya de precipitaciones, sobre todo en el terreno profesional, que podrían colocarle en situaciones comprometidas. En el afectivo quizás le favorezca el dejarse llevar de sus impulsos. Por la noche elija bien los sitios donde acuda.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su serenidad de ánimo le ayudará a encontrar la forma de llevar a buen puerto un asunto profesional pendiente y a sacar más aliciente a todo cuanto le rodea. En el campo sentimental todo marchará a las mil maravillas.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Excelente claridad de juicio para resolver problemas profesionales con acierto y sin esfuerzo. Su equilibrio emocional repercutirá favorablemente en sus relaciones, sobre todo en las sentimentales.