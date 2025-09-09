Higiene bucodental
No te lo creas más: experta asegura que los dientes amarillos no siempre son por mala higiene
La ortodentista Almudena Herráiz ha explicado en sus redes sociales el verdadero motivo
Los expertos denuncian la 'odontología biológica': la moda de extraer dientes sanos para curar enfermedades
Claudio Torres
La salud personal, por suerte, es algo que poco a poco se ha ido metiendo en la conciencia colectiva de la sociedad, y eso incluye la salud bucal.
No solo por la estética que transmite tener unos dientes sanos y perfectos, que también, sino que pequeños problemas como caries o acumulación de sarrio pueden desembocar en problemas mucho mayores que pueden afectar gravemente a nuestra salud.
Por eso, Almudena Herráiz, una conocida ortodentista que divulga información sobre el tema en redes sociales, ha querido desmentir un mito: que los dientes amarillos se deben a la falta de higiene.
“Los dientes amarillos no solo son por falta de higiene. El color del diente lo da la dentina, la capa interna del diente. La capa blanca es el esmalte y el color de dentro, la dentina, normalmente es un tejido del diente que es amarillo”, arranca la creadora de contenido en su vídeo publicado en Instagram.
“En función del color de esa dentina, y como el esmalte es translúcido, va a reflejar el color interno. [...] A más amarilla la dentina, más amarillo se va a ver el diente. Obviamente, influye la higiene, los pigmentos alimentarios que comemos, como el tabaco o la cúrcuma”, aclara.
Para concluir y a modo de tranquilizar a aquellas personas que tienen los dientes amarillos pese a tener una buena higiene, Almudena asegura que muchas personas pueden presentar ese tono amarillento en su dentadura incluso teniendo una higiene perfecta, lo que no determina una mala higiene ni mucho menos.
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
- Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
- Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
- Girls Auto Clinic, el primer taller gestionado solo por mecánicas
- Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir