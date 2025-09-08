El horóscopo de mañana, martes 9 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 9 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Quizás deba tomar una decisión profesional que afectará a su futuro. Trate de ser objetivo y no se deje llevar por un estado de ánimo alterado. Comentar sus problemas con alguien de su total confianza resultará muy conveniente. Buenas relaciones familiares.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Las reuniones de trabajo ocuparán la mayor parte de la jornada, llegándose a conclusiones muy acertadas y que incidirán de forma positiva en sus ingresos. Su deseo de emprender alguna otra actividad adicional puede llevarle a terrenos en los que no había pensado. Posibilidad de roce con algún familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La marcha de sus asuntos profesionales no es la que debiera. Analice las causas y póngales remedio. Soplarán vientos favorables en el terreno amistoso, pero habrá roces en el plano sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Trate de no hacer comentarios referentes a un socio o compañero de trabajo que se puedan prestar a malas interpretaciones. En el aspecto económico tendrá una sorpresa muy agradable. Habrá armonía en sus relaciones afectivas y excelentes momentos en su vida sentimental.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Quizás sus actividades profesionales funcionen por sí mismas y le permitan disfrutar de más tiempo libre del usual. Frecuentar a los amigos y dedicar más atención a la familia puede resultar muy estimulante.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procure levantar su ánimo y no se agobie por un exceso de trabajo. Planifíquese bien y ponga manos a la obra, verá como en definitiva su capacidad le permite llevarlo a buen puerto sin problemas. Ojo con los resbalones.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su vida profesional será intensa y le proporcionará muchas satisfacciones. Posibilidad de que no pueda atender un compromiso social ya contraído. Buenas relaciones afectivas. En el plano sentimental la armonía será nota dominante.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Acaso deba dar marcha atrás en un asunto profesional y empezar de nuevo o incluso desecharlo. Un amigo exigirá de usted más de lo que puede darle. Su familia le brindará los mejores momentos del día.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajar en grupo resultará muy positivo, pues contará con la colaboración de socios y compañeros que allanarán su camino profesional. Altibajos en sus relaciones familiares. En el plano sentimental trate de ser más comprensivo y procure complacer.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Buen ambiente de trabajo y progresos notables, de los que se sentirá satisfecho. Gratas relaciones afectivas. Una cita de negocio le dará la oportunidad de conocer a una persona que le abrirá muchas puertas. Un tanto revuelto el panorama sentimental.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En el terreno profesional muéstrese amistoso, pero reservado. Hay riesgo de conflictos debidos a equívocos. Su vida sentimental brillará con luz propia. Encontrará, fuera de su entorno habitual, la ayuda económica que precisa.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día favorable para las transacciones comerciales. Siéntese a pensar y hallará solución a sus problemas. En el plano familiar procure exponer sus puntos de vista con sumo tacto. Cuide lo que come si no quiere que su estómago se resienta.