Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gastronomía

Desde la reina Sofía hasta C. Tangana: este es el chiringuito que marca tendencia entre los rostros más conocidos

El establecimiento se encuentra en pleno paseo marítimo Antonio Machado de Málaga

Los restaurantes de Andalucía que no te fallarán

C. Tangana, durante su visita al restaurante de Málaga que se ha convertido en el favorito de la reina emérita Sofía.

C. Tangana, durante su visita al restaurante de Málaga que se ha convertido en el favorito de la reina emérita Sofía. / Instagram

Sarai Bausán García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La gastronomía de Málaga no deja de sumar adeptos gracias a su extensa y exquisita oferta, que tiene en los chiringuitos de la costa uno de sus mayores referentes. Y entre todos ellos, uno ha conseguido conquistar a las principales personalidades de la actualidad, como la reina emérita Sofía, que ha convertido este lugar en su favorito de la ciudad hasta visitarlo en repetidas ocasiones, o cantantes como C. Tangana, que no dudó en aprovechar su visita al territorio para disfrutar de su amplia carta.

Este chiringuito que se ha posicionado como el favorito de los famosos es Rocamar, un reconocido establecimiento situado en Huelin cuya calidad culinaria le ha valido para contar con su propio Solete Repsol. Con una ubicación inmejorable, en pleno paseo marítimo Antonio Machado, este negocio se ha convertido en un clásico de la costa al ofrecer la "mejor gastronomía mediterránea a escasos metros de la orilla del mar", tal y como ellos mismos destacan.

Fue el mismo restaurante el encargado de mostrar una de las visitas de la reina emérita Sofía a su establecimiento, ocurrida durante la Semana Santa del pasado 2024, cuando acudió el local para disfrutar de sus espetos de sardinas, sus gambas y su freidura mientras saludaba atentamente a los presentes en el negocio.

El chiringuito favorito de la reina emérita, especializado en pescaíto frito y espetos

"Una vez más, ha vuelto doña Sofía a degustar nuestros platos, que le encantan, haciendo especial mención a nuestros espetos de sardinas y dándole personalmente la enhorabuena a nuestro espetero. Eternamente agradecidos y encantados de que nos haya vuelto a elegir", señaló el chiringuito a través de sus redes sociales sobre este momento.

Noticias relacionadas y más

Además, tal y como se puede contemplar en sus propias redes sociales, son diversas las personalidades que han acudido a este restaurante, como el reconocido cantante C. Tangana, el humorista y actor Manolo Sarria o el actor David Pérez Camacho, entre otros. Todos ellos han acudido al negocio en busca de su gran especialidad, sus espetos, el pescaíto frito y su marisco, a los que se suman sus arroces y raciones servidos en un "rincón de exquisita cocina".

TEMAS

  1. Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
  2. La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
  3. Asturias planta a la Vuelta por la presencia de ciclistas israelíes: ni el presidente ni ningún miembro del Ejecutivo asistirán a los actos de la prueba
  4. Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja 53 personas heridas, dos de ellas graves
  5. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
  6. Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
  7. La Guardia Civil vuelve a detener al presunto estafador de las furgonetas camperizadas
  8. Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”

Jorge Javier impacta al quitarse las gafas tras su operación de estética facial integral: "Las caras se asientan con el tiempo"

Jorge Javier impacta al quitarse las gafas tras su operación de estética facial integral: "Las caras se asientan con el tiempo"

Retrasos en la R1 y la RG1 por un atropello en la estación de Sant Adrià de Besòs

Retrasos en la R1 y la RG1 por un atropello en la estación de Sant Adrià de Besòs

El Supremo de EEUU autoriza operaciones de Trump contra inmigrantes en Los Ángeles

El Supremo de EEUU autoriza operaciones de Trump contra inmigrantes en Los Ángeles

Sánchez eleva el choque diplomático con Israel entre críticas de algunos socios que exigen más pasos

Sánchez eleva el choque diplomático con Israel entre críticas de algunos socios que exigen más pasos

El horóscopo de mañana, martes 9 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, martes 9 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

El aeropuerto londinense de Heathrow cierra por el registro de una de sus terminales

El aeropuerto londinense de Heathrow cierra por el registro de una de sus terminales

El 'lobby' juvenil Liderem renace centrado en la salud mental, la vivienda, la burocracia y la fuga de talento en Catalunya

El 'lobby' juvenil Liderem renace centrado en la salud mental, la vivienda, la burocracia y la fuga de talento en Catalunya

La mitad de los españoles de vacaciones han reducido este verano sus comidas fuera de casa

La mitad de los españoles de vacaciones han reducido este verano sus comidas fuera de casa