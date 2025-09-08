Desde la reina Sofía hasta C. Tangana: este es el chiringuito que marca tendencia entre los rostros más conocidos

La gastronomía de Málaga no deja de sumar adeptos gracias a su extensa y exquisita oferta, que tiene en los chiringuitos de la costa uno de sus mayores referentes. Y entre todos ellos, uno ha conseguido conquistar a las principales personalidades de la actualidad, como la reina emérita Sofía, que ha convertido este lugar en su favorito de la ciudad hasta visitarlo en repetidas ocasiones, o cantantes como C. Tangana, que no dudó en aprovechar su visita al territorio para disfrutar de su amplia carta.

Este chiringuito que se ha posicionado como el favorito de los famosos es Rocamar, un reconocido establecimiento situado en Huelin cuya calidad culinaria le ha valido para contar con su propio Solete Repsol. Con una ubicación inmejorable, en pleno paseo marítimo Antonio Machado, este negocio se ha convertido en un clásico de la costa al ofrecer la "mejor gastronomía mediterránea a escasos metros de la orilla del mar", tal y como ellos mismos destacan.

Fue el mismo restaurante el encargado de mostrar una de las visitas de la reina emérita Sofía a su establecimiento, ocurrida durante la Semana Santa del pasado 2024, cuando acudió el local para disfrutar de sus espetos de sardinas, sus gambas y su freidura mientras saludaba atentamente a los presentes en el negocio.

El chiringuito favorito de la reina emérita, especializado en pescaíto frito y espetos

"Una vez más, ha vuelto doña Sofía a degustar nuestros platos, que le encantan, haciendo especial mención a nuestros espetos de sardinas y dándole personalmente la enhorabuena a nuestro espetero. Eternamente agradecidos y encantados de que nos haya vuelto a elegir", señaló el chiringuito a través de sus redes sociales sobre este momento.

Además, tal y como se puede contemplar en sus propias redes sociales, son diversas las personalidades que han acudido a este restaurante, como el reconocido cantante C. Tangana, el humorista y actor Manolo Sarria o el actor David Pérez Camacho, entre otros. Todos ellos han acudido al negocio en busca de su gran especialidad, sus espetos, el pescaíto frito y su marisco, a los que se suman sus arroces y raciones servidos en un "rincón de exquisita cocina".