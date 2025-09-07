Shein convierte al presunto asesino Luigi Mangione en modelo

Shein ha desatado su enésima polémica con el reciente anuncio de una de sus prendas. No es para menos, pues el minorista chino de moda rápida se sirvió de la imagen de Luigi Mangione, joven estadounidense de 26 años acusado del presunto asesinato de Brian Thompson, CEO de la aseguradora UnitedHealthcare, para promocionar una camisa.

Con el presunto asesino todavía entre rejas –por ahora, se encuentra en la prisión de Brooklyn, a la espera de que se celebre el juicio en el que enfrenta once cargos estatales y cuatro federales–, la firma asiática recurrió a la inteligencia artificial (IA) para ilustrar con su mediático rostro una de las ofertas que aparecían en la tienda online de la marca.

Como cabía esperar, el anuncio se volvió viral en cuestión de pocas horas, y la controversia generada a su alrededor obligó a Shein a retirar la imagen. Con todo, la compañía todavía no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es Luigi Mangione?

Luigi Mangione (1998, Maryland) es un joven estadounidense formado en ingeniería informática en la Universidad de Pennsylvania. Medios internacionales se hicieron eco de su nombre después de ser señalado por las autoridades como el presunto autor del asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare, ocurrido en diciembre de 2024. Poco antes, había compartido a través de la red social GoodReads una valoración del manifiesto publicado por el asesino Theodore John Kaczynski, bautizado como el 'Unabomber': "Es sencillamente imposible ignorar lo acertadas que resultaron muchas de sus predicciones sobre la sociedad moderna", escribió antes de sentenciar que "cuando todas las demás formas de comunicación fallan, la violencia es necesaria para sobrevivir".

El caso de Mangione desató un debate amplio sobre la industria sanitaria, la negación de coberturas y la polarización en redes sociales, donde el presunto asesino obtuvo apoyo y se convirtió en figura controvertida y objeto de memes y 'merchandising'.

Actualmente, está detenido y afronta cargos de asesinato y de terrorismo, de los que se declaró no culpable.

'Deepfakes', los nuevos maniquíes

Si bien es cierto que el caso Shein-Luigi Mangione es especialmente llamativo por su fraudulencia, cabe destacar que no es la primera vez que una firma de ropa recurre a la IA con fines promocionales. Este mismo año, Hennes & Mauritz, popularmente conocida como H&M, anunció que estaba trabajando en un proyecto para replicar virtualmente a 30 de sus modelos –o, como los bautizaron, 'digital twins'–. "Estamos explorando tecnologías emergentes como la IA generativa para amplificar la creatividad y reinventar la forma en que mostramos la moda", explicaron en un comunicado.

Pero la IA no solo está transformando las campañas de márketing dentro del sector de la costura, sino que también interviene en el proceso de compra y la experiencia del usuario. Ejemplo de ello son las tecnologías desarrolladas por marcas como la italiana Zegna, que desde 2023 ofrece "recomendaciones impulsadas por IA para sugerir productos y conjuntos a sus clientes de lujo".