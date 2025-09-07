El horóscopo de mañana, lunes 8 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 8 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El acento del día estará puesto en los temas económicos pues todo cuanto emprenda resultará remunerador en alto grado. Buenos auspicios para sus relaciones afectivas. En el plano sentimental también se sentirá correspondido y feliz.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su ambición puede llevarle a ensanchar sus horizontes profesionales de forma notable. Un amigo podría mostrarse celoso de sus progresos por lo que le conviene más silenciarlos. La noche se anuncia romántica y llena de gratos momentos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su inseguridad puede hacerle perder una buena oportunidad profesional. Procure no desestimar cualquier posibilidad sin analizarla a fondo. Consultar sus dudas con una persona de su intimidad puede ayudarle a verlas con más claridad. Su pareja no se mostrará muy receptiva.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tendrá que hacer frente a contratiempos imprevistos que retrasarán la marcha de sus asuntos profesionales. No se deje llevar por alguien que le interesa en el plano afectivo a un terreno que no es el suyo. Beber más de lo conveniente por la noche podría traer consecuencias.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su empuje le permitirá realizar una labor eficiente y lucrativa, que le satisfará. Normalidad en sus relaciones amistosas. En el plano familiar deberá mostrarse menos exigente si no quiere turbar la armonía reinante.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Dispondrá de un alto grado de creatividad, que puede serle muy beneficioso si sabe aprovecharlo. Día favorable para compras ya que puede encontrar algo que busca hace tiempo. Habrá buena armonía y compenetración con su pareja.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrá fuerza de voluntad suficiente para llegar a las metas profesionales que se proponga. No compre nada de ocasión sin asegurarse antes. Negocios y diversión combinarán perfectamente por la noche.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Quizás le ofrezcan algo en el plano profesional que puede suponer un cambio radical de actividad. No se deje influenciar por nadie y analice en profundidad la oferta. Deberá prestar más atención a su salud y huir de excesos que en nada le benefician.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su trabajo presentará altibajos y al final de la jornada no se sentirá satisfecho de sus logros. Se enterará de forma fortuita del resentimiento de un amigo hacia usted. En el amor habrá compensaciones.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El ritmo de trabajo será lento, pero conseguirá cumplir sus objetivos. Las actividades de ocio en grupo se verán favorecidas. Relaciones familiares buenas. El amor será la nota predominante de la velada.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Procure ser minucioso en su cometido y preste atención a los pequeños detalles. Buenas relaciones amistosas. La familia le ocupará mucho tiempo, pero le proporcionará también muchas satisfacciones.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En el terreno profesional dé prioridad a su conveniencia y no se deje llevar por sus impulsos. Procure disimular su antipatía hacia alguien que le puede ser muy útil. Quizás le surja una obligación familiar con la que no contaba y que deberá afrontar.