La historia del 'ama de casa influencer' de Barcelona que arrasa en TikTok: "La salud mental de una madre depende de la de sus hijos"

Helena Fernández (Barcelona, 43 años) es mami.de_tres, una “ama de casa influencer” que también salió hace once años en el reality Pesadilla en la cocina y a la que siguen en TikTok 1,2 millones de personas. En sus redes sociales, sin guion, sin equipo detrás y con escasa preparación, muestra el día a día de una madre de tres hijos —dos mellizos, niña y niño, de 11 años, y otro de ocho—.

“No ensayo nada. Cuando me apetece, me pongo delante del teléfono y cuento lo que me pasa”, explica. Sostiene, aunque sin prueba empírica que lo demuestre, que “me conocen más en Asturias que en Barcelona”, ciudad donde reside, porque dice que el algoritmo la sitúa más a tiro en el Principado. No sería extraño: Helena es una “orgullosa pixueta”, con toda su familia paterna originaria de Cudillero.

Su padre, informático, emigró a Barcelona en 1962 con el resto de la familia, y allí nació Fernández, sin perder nunca el vínculo con la región. No perdonaba una Navidad, una Semana Santa o un verano sin pasarse por Asturias.

“Recuerdo bien todo aquello, con veranos que nada tienen que ver con los de ahora. Callejeábamos por Cudillero y lo pasábamos en grande. También íbamos a todas las fiestas. Me acuerdo del Xiringüelu, San Roque (Oviñana) o Salamir. Mis padres no me dejaban ir a Santa Ana”, rememora.

Helena sigue veraneando en Asturias, ahora en Lamuño, para tener una casa grande, con “prao”, y no agobiarse en Cudillero, repleto de turistas, la mayoría “madrileños”, bromea. Fue precisamente en Asturias donde dio continuidad a su nueva faceta de influencer, tras una larga etapa en la hostelería.

“Un día cenaba con una amiga y surgió lo de abrirse TikTok. Me lo abrí, subí un vídeo, se hizo muy viral y ya funcionó. Si ese vídeo no hubiese funcionado, no hubiese seguido”. Aquello fue en 2022 y, desde entonces, esta pixueta cuenta en sus redes cómo es ser madre de tres hijos. Los agobios, los enfados. “Ser madre es que tu salud mental dependa de la salud mental de tres hijos”, resume. Tiene 1,2 millones de seguidores y subiendo, con más presencia también en Instagram y otras redes sociales.

De Chicote al mundo digital

Antes de poner en marcha su faceta como creadora de contenidos, Helena supo de primera mano cómo funciona la industria del entretenimiento. Hace once años salió en Pesadilla en la cocina, el programa del chef Alberto Chicote que trata de reflotar restaurantes en apuros.

Helena era la gerente de Don Super Pollo, un establecimiento de Mataró que acabó cerrando. “Había tres socios y yo iba de lunes a viernes, de 9 a 2. Fue una experiencia divertida, pero corta”, recuerda. Tras aquella etapa, la barcelonesa, que había trabajado muchos años en el sector de la hostelería, abrió una cafetería que cerró tras la pandemia.

Desde entonces, trabaja por partida doble: de ama de casa y como creadora de contenidos. “Empecé a hacer entrevistas de trabajo, pero lo que me ofrecen es bajo, teniendo en cuenta lo que me costaba el canguro. Decido quedarme en casa”, cuenta. Su marido es empresario del sector de la construcción.

Tres años después, contando su día a día en las redes, es una de las influencers más conocidas de Asturias y Barcelona. “No pienso mucho lo que subo, como si estoy en pijama. Me trae problemas, porque tengo muchos haters que me llaman de todo. Me dicen: ‘mantenida, todo el día en casa, en pijama, sin hacer nada’. Antes me afectaba, pero ahora les sigo mucho el rollo, aunque todo esto ya me lleva mucho tiempo”, reconoce.

Puede vivir de ello gracias a la publicidad de marcas interesadas, aunque insiste en que el “mundo influencer”, salvo para contadas personas, es algo que “va y viene y no es para siempre”.

Sus hijos son conscientes de la dedicación de su madre y lo llevan con humor, aunque Helena admite que hubo un momento incómodo este mismo verano en Asturias, durante las fiestas de San Agustín (Avilés). “Nos agobiamos, porque mucha gente me empezó a pedir fotos, pero a lo bestia, y se formó un tumulto de gente del que me tuve que salir”. Le incomodó más aquello que los insultos que recibe casi a diario, algunos centrados en su físico. “Muchas veces me dicen que tengo un ‘frontón’ (en referencia a su frente). ¿Qué le voy a hacer si la tengo así? Tienes que tomarlo con ironía”.

Su visión de Asturias

Para Helena, Asturias es “el sitio más bonito del mundo”, un lugar al que vuelve cada verano y del que aprecia el clima, el paisaje y la gastronomía. Confiesa que no entiende a quienes prefieren el Sur, porque ella se queda “con un prao” antes que con un chiringuito de Andalucía.

Sobre el carácter asturiano, reconoce que a primera vista pueden parecer “más cerrados” o “secos”, como lo era su propia abuela, que “besos y abrazos me dio los justos”. Sin embargo, destaca que, una vez se abre la confianza, son “super fieles, que lo dan todo”. En varias de sus publicaciones, a modo de despedida de Asturias, reflexiona así sobre el modelo actual del turismo y cómo ve la región. "Lo que me sorprende es que aún haya tantísima gente que desconozca la riqueza que tenemos aquí mismo. Nos dejamos seducir por viajes exóticos, nos vamos a Tailandia, a la India o a cualquier otro destino lejano y regresamos fascinados… cuando, en realidad, muchos no han visto ni siquiera la provincia de al lado de su casa".

Sigue. "Y es que, aunque tuviera todo el dinero del mundo, aunque pudiera viajar a cualquier rincón, siempre volvería aquí. Porque no hay nada más hermoso que Asturias. Sus playas infinitas, sus días grises que tienen su propio encanto, el clima cambiante que te hace pasar del frío al calor en un mismo paseo, las comilonas interminables entre fabadas y cachopos, los paseos en bici que me recuerdan a Verano Azul… Todo eso forma parte de la magia que solo aquí se respira".

Desde la lejanía y durante el resto del año, dice, ve con preocupación que los jóvenes tengan que marcharse de Asturias, aunque también ve el panorama con optimismo, el que intenta contagiar en sus vídeos. Una de sus últimas publicaciones es una declaración de intenciones.