Una española alucina tras recibir su primera factura de agua y luz en China

Tiktok
Ricardo Castelló
Si hay algo en lo que muchos ciudadanos españoles coinciden es en el gusto por viajar a otros territorios y conocer culturas totalmente distintas a las de España. Un lugar que es muy visitado y que siempre sorprende es China. Uno de los motivos es que el estilo de vida es totalmente opuesto al de la península ibérica.
Es el caso de Claudia Pérez y su amiga Valeria, quienes viven en China. En un video publicado en TikTok, comparten una de las cosas que más las ha sorprendido: la primera factura de luz, agua y electricidad que han recibido.
La joven comienza relatando que "ha llegado nuestra primera factura" y que "ya queremos llorar". Además, explica que actualmente están en España "disfrutando de la vida", pero han recibido un aviso en el que se les informa que "si en dos días no pagamos la electricidad, la luz, tal, nos va a cortar".
"Yo le pregunto a mi casera por qué no me ha mandado nada, en plan, que tuviese que pagar nada. Nuestro piso es este de aquí. Es cierto que es un piso muy alto de Shenzhen y nosotros pagamos un poco más de lo normal", comenta en TikTok.
La creadora de contenido informa que al entrar al piso en mayo "nos hicieron pagar 1000 yuanes de depósito", pero que en los siguientes meses no les llegó ningún otro aviso de pago.
Por ello, se pensaban que con esos 1.000 yuanes, que son 118,97 euros, ya habían servido para pagar la electricidad. No obstante, la carta recibida expone que la factura asciende a "5.666 yuanes de los meses de mayo".
Al verlo, Claudia Pérez no da crédito: "Estoy confundida, Pero ¿de dónde salen 5.666 yuanes? Me he cansado, ¿por qué nos están timando?".
Sin entender nada, la creadora de contenido hace un llamamiento a todos sus seguidores: "Por favor, decidme si me están timando o si esto es normal porque nos han dado dos días para pagar o nos cierran el grifo".
