Una podóloga desmiente este mito sobre los esguinces: "Esta no es la solución"

Los esguinces de tobillo son una de las lesiones más comunes, sobre todo en los deportistas. Si lo ha sufrido, seguro que alguien te ha dicho que lo mejor es mantener reposo, pero la divulgadora y especialista gallega, La podóloga Lara, lo desmiente: «Si lo que quieres es recuperarte lo antes posible, esta no es la solución».

Los temas de salud son populares en redes sociales. Esto da pie a que muchos especialistas compartan sus conocimientos con todo el mundo, pero también abre la puerta a que se difundan muchos bulos que pueden repercutir en el bienestar de muchas personas.

Con padecimientos comunes como los esguinces u otras lesiones musculares, la concentración de desinformación parece ser mayor. Para desmentir este mito tan común, la podóloga gallega explica lo que puede provocar un exceso de reposo a una persona lesionada.

Lo que el reposo le puede hacer a tu tobillo

Lara es tajante con la idea de que no hacer movimientos con tu tobillo sea lo mejor en caso de esguince: «Es mentira». La especialista asegura que, de esa forma, «solo conseguirás debilitar la musculatura», agravando el problema.

Al no realizar movimientos con esta parte del cuerpo, también provocarás un aumento de «la rigidez articular»y «empeorar la cicatrización de los tejidos». Estos factores pueden aumentar la probabilidad de recaídas en un futuro.

Para una mejor recuperación, la podóloga recomienda, en primer lugar, «controlar la inflamación». Además, aconseja practicar la movilidad sin dolor, para lo que podremos realizar «ejercicios sencillos sin forzar mucho la musculatura».

Otro elemento que puede favorecer una mejor recuperación son los «ejercicios de fuerza y propiocepción», con los que podremos reforzar nuestra musculatura. Por último, cuando el esguince mejore, Lara prescribe «ejercicios con impacto» para recuperar la movilidad normal.

Estos pasos nos ayudarán a fortalecer la zona y favorecer la mejoría, pero siempre es aconsejable acudir a un profesional sanitario para que pueda evaluar la situación y evitar males mayores.