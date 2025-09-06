El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | La canción perpetrada por Sergio Ramos
Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Sergi MasSergi Mas
Periodista
En el pódcast de esta semana hablaremos sobre la canción perpetrada por Sergio Ramos. El que fuera jugador del Real Madrid por más de 16 años ha decidido lanzar una canción, y en la que se dirige directamente a los seguidores del club, a sus fanáticos y tira buenas indirectas a la directiva, encabezada por Florentino Pérez.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica de lunes a viernes y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación de Peinado del auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid
- Los inquilinos tienen derecho a permanecer hasta 7 años en la vivienda aunque el casero no renueve
- Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
- ¿Hay clase el viernes 12 de septiembre en Catalunya tras La Diada? Esto dice el calendario escolar
- Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
- Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
- Platós, Wyoming y Pérez Reverte
- José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
Maribel Tarrès, directora de instituto: "Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles"
La FP se pone en marcha con un récord de plazas y una oferta renovada
En colaboración con