Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | La canción perpetrada por Sergio Ramos

Desde México, por la escuadra, entró también Sergio Ramos en la ecuación rosa cantando su canción ‘Cibeles’, en plan “shakirazo”. Sí, ahora Ramos es cantante.

Desde México, por la escuadra, entró también Sergio Ramos en la ecuación rosa cantando su canción ‘Cibeles’, en plan “shakirazo”. Sí, ahora Ramos es cantante. / EPC

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En el pódcast de esta semana hablaremos sobre la canción perpetrada por Sergio Ramos. El que fuera jugador del Real Madrid por más de 16 años ha decidido lanzar una canción, y en la que se dirige directamente a los seguidores del club, a sus fanáticos y tira buenas indirectas a la directiva, encabezada por Florentino Pérez.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica de lunes a viernes y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas