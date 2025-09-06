El horóscopo de mañana, domingo 7 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 7 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En materia profesional cerciórese bien de lo que quiere y céntrese en ello, ya que de lo contrario perderá el tiempo. Si analiza otras alternativas en profundidad, a lo mejor llega a la conclusión de que no son tan buenas como parecen. Un amigo le brindará un buen consejo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Trate de expresarse con claridad en su entorno laboral o podrían surgir malas interpretaciones, que retrasarían su trabajo. Alguien le brindará un favor de forma desinteresada. La velada se anuncia tranquila, predominando la cordialidad.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un poco de flexibilidad sería conveniente, ya que si se obstina en su actitud podría surgir un enfrentamiento con un compañero de trabajo. Altibajos en sus relaciones familiares. Procure no llegar tarde a una cita y cuide al máximo su aspecto personal.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un viaje imprevisto por motivos de trabajo resultará altamente positivo. Un exceso de euforia podría conducirle a hacer algo de lo que se arrepentiría. Píenselo dos veces antes de actuar. La condescendencia le resultará muy rentable en su vida sentimental.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Habrá altibajos en el desarrollo de su labor, pero la jornada resultará altamente positiva. En el terreno amistoso procure no hacer juicios prematuros y, sobre todo, guárdese sus opiniones. En el plano familiar acaso sea día de tomar importantes decisiones.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un socio o compañero no jugará limpio con usted. Esté alerta y no permita que se salga con la suya. En el ámbito personal son de prever acontecimientos familiares. Posibilidad de asistir a una reunión donde conocerá gente muy interesante.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Buen momento para realizar inversiones siempre que estén bien estudiadas y no sobrepasen sus posibilidades. Procure frenar su tendencia al despilfarro. La velada se anuncia tranquila, pero muy agradable.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Acaso una fricción con un socio o compañero, por motivos económicos, derive en una situación tensa. Obre según su criterio y no se deje coaccionar. Los amigos le ofrecerán la posibilidad de desahogarse. El clima familiar será inmejorable.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Debería dedicarse hoy a cometidos que no requieran mucha concentración, pues le será difícil centrarse en lo que hace. Practicar algún deporte le proporcionará la válvula de escape que necesita. Su pareja le brindará momentos muy especiales.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Quizás un esfuerzo profesional no se traduzca en ingresos inmediatos, pero a la larga dará su fruto. Deberá hacer gastos imprevistos que acaso desfasen un poco su economía. Buena comunicación con sus amigos y placidez en el seno familiar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No se deje llevar por sus impulsos y siga firme en el camino trazado, pues la constancia le conducirá al éxito. Si va de compras sea realista y práctico. El clima familiar será excelente y la armonía con su pareja total.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tendrá plena confianza en usted mismo y seguridad en sus decisiones. Procure hacer partícipe a su pareja de sus inquietudes y proyectos. Un familiar necesitará apoyarse en usted. Procure ser comprensivo y no se enfade si oye algún comentario molesto.