Así afecta la cafeína antes, durante y después de un entrenamiento en bicicleta

La cafeína se encuentra en nuestra vida cotidiana, especialmente a través de bebidas como el café o del té. No obstante, esta sustancia se utiliza para mejorar el rendimiento físico en el ámbito deportivo. La ayuda ergogénica tiene múltiples beneficios, pero la tolerancia de cada deportista es muy subjetiva.

En este caso, es importante escoger la dosis adecuada para el ciclista, así como el mejor momento para tomarla antes, durante o después del entrenamiento. El consumo de la cafeína va mucho más allá del café, este suplemento se consume en forma de geles, pastillas o bebidas energéticas, cuyos porcentajes de cafeína son más altos.

La ingestión de cafeína ofrece múltiples beneficios para los ciclistas. Esta sustancia ayuda a aumentar el metabolismo de los carbohidratos tras entrenar, mejorando la recuperación muscular. Los polifenoles presentes en el café también mejoran el flujo sanguíneo y la recuperación, reduciendo el dolor posterior al entrenamiento.

El café no solo nos despierta por la mañana, aumentando los niveles de dopamina, también baja los niveles de adenosina, reduciendo el sueño. Esta sensación aumenta la concentración y mejora el rendimiento cognitivo durante el ejercicio, evitando la fatiga mental.

En contraparte, el consumo excesivo de cafeína también puede provocar la percepción de efectos secundarios como puede ser el insomnio, excitación, nerviosismo, mal de estómago y ritmo cardíaco irregular o acelerado.

Según un estudio de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva sobre los efectos ergogénicos de la cafeína, mejora el rendimiento cuando se consume una dosis de 3-6 miligramos por kilogramo de masa corporal. Por otra parte, las dosis más altas de cafeína, se asocian con una alta incidencia de efectos secundarios y no parece que sean necesarias para alcanzar la ayuda ergogénica.

¿Cuándo es el mejor momento para tomar cafeína?

El mejor momento para tomar cafeína y aumentar sus beneficios para el ciclismo dependerá de varios factores, como la dosis y cuándo se escoge ingerirla. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva comentó en el estudio mencionado que el momento más utilizado para la ingesta de cafeína en el deporte es 60 minutos antes del ejercicio.

No obstante, el organismo destaca que la fuente de cafeína puede variar el momento óptimo para la ingesta. En este caso, los chicles de cafeína pueden requerir un tiempo de espera más breve desde el consumo hasta el inicio del entreno, en comparación con las cápsulas de cafeína.