El horóscopo de mañana, sábado 6 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 6 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En materia profesional cerciórese bien de lo que quiere y céntrese en ello, ya que de lo contrario perderá el tiempo. Si analiza otras alternativas en profundidad, a lo mejor llega a la conclusión de que no son tan buenas como parecen. Un amigo le brindará un buen consejo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En su trabajo parece que todo se confabulará para hacerle perder la paciencia. Tómese las cosas con calma y evite cualquier posibilidad de fricción con un socio o compañero. En su casa hallará la paz y el descanso que necesita.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy pondrá de manifiesto sus cualidades de líder. En el plano personal le convendría ser más conservador con su dinero y un poco más extrovertido con las personas de su intimidad. Vida sentimental en cotas altas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No será un día en el que logre avances profesionales. Su estado de ánimo será el principal escollo para ello. No se encierre en usted mismo y salga a divertirse con sus amigos si quiere recuperar la normalidad. Habrá buen entendimiento en sus relaciones afectivas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Dispondrá de una claridad de juicio excelente, pero mostrarse demasiado eficiente resultaría contraproducente. En sus relaciones sentimentales se prevén pequeños problemas que deberá solucionar. Velada variopinta en la que alternarán aburrimiento y diversión.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En temas profesionales no sea tan vehemente y, a menos que se lo soliciten, guárdese de expresar su opinión en algo que no le atañe directamente. Si es capaz de frenar su brusquedad el día resultará estupendo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su habilidad para negociar le ayudará a conseguir sus objetivos. Gozará de un humor excelente que contribuirá a que pase un día estupendo, tanto en lo profesional como en lo personal. Su pareja quizás le haga algún pequeño reproche.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un exceso de modestia no le beneficiará en absoluto, principalmente en el plano profesional. Procure no exagerar sus defectos y ponga en evidencia sus virtudes. Acéptese tal y como es y trate de divertirse.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La jornada laboral podría definirse como “mucho ruido y pocas nueces”, lo que posiblemente avivará su mal humor. No se desanime y siga en la brecha, ya que los augurios para un futuro inmediato son inmejorables. La amistad le proporcionará muchas satisfacciones.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su ambición y sus deseos de superación le serán de gran ayuda en sus objetivos profesionales. Su seguridad y optimismo se harán patentes. Pasará felices momentos con su pareja, con quien se sentirá totalmente compenetrado.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tendrá que afrontar un compromiso profesional aunque le contraríe. Más tarde se alegrará, ya que resultará mucho mejor de lo que pensaba. Buena armonía y comunicación en sus relaciones sentimentales.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Quizás se le acumulen los contratiempos en el plano profesional y pase por su imaginación la idea de abandonar. No lo haga, ya que si es objetivo verá que no hay motivo para ello. Acaso le convengan un poco de descanso y algo de diversión para ver las cosas en su justa medida.