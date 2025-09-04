Ni Barcelona ni Madrid: ‘The Times’ explica cuáles son las ciudades de España más amables con los turistas

España lleva siglos construyendo una tradición turística basada en su patrimonio, su clima y su gastronomía. Esa combinación hace que millones de visitantes internacionales, además de los propios españoles, recorran cada año sus playas, montañas y ciudades históricas.

Ante el auge del turismo masificado en algunos puntos del país, el diario británico 'The Times' ha querido poner el foco en destinos menos conocidos pero que pueden resultar igual de atractivos.

Su colaborador, el periodista Paul Richardson, ha elaborado una lista de siete lugares que, tal y como ha asegurado, no solo toleran el turismo, sino que están encantados de recibir más.

Ciudades con encanto y hospitalidad

La primera recomendación es Zaragoza, la cual es definida como una ciudad festiva, con un casco histórico medieval y con referencias constantes a Goya.

Richardson también menciona aquí a Jaén, a la que compara con Sevilla, y Vitoria-Gasteiz, una capital tranquila y primera ciudad española en ser Capital Verde Europea.

Naturaleza y paisajes únicos

El listado también incluye destinos como Cantabria -por su mezcla de montañas, pueblos y playas- y La Palma, en Canarias, por ser el destino perfecto para hacer senderismo y observar las estrellas.

Por otra parte, se menciona a Murcia, que no tiene tantos turistas como otras ciudades españolas, y Guadalajara, con pueblos y espacios naturales apenas transitados.

Más turismo que nunca

El reportaje, que ofrece alternativas al turismo típico en España, llega cuando la afluencia de visitantes arroja datos récord: en 2024, el país recibió unos 94 millones de turistas internacionales.

Dicho crecimiento plantea retos, sobre todo en ciudades como Barcelona, San Sebastián o Palma de Mallorca, donde preocupa la proliferación de apartamentos turísticos y su impacto en la vida local.

Por este motivo, propuestas como las de 'The Times' llegan con el objetivo de descubrir aún más una España que tiene muchas ciudades y lugares igual o más especiales que los tradicionales.