El horóscopo de mañana, viernes 5 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 5 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Buen día para practicar algún deporte y dar salida a su exceso de energía. Hoy debería prestar especial atención a su aspecto personal. Intensa vida social, en la que no pasará desapercibido. Relaciones afectivas gratas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su habilidad se pondrá de manifiesto en cuanto haga. Posibilidad de que le lleguen visitantes de muy lejos, que le causarán más de un problema. En el plano sentimental habrá tensiones provocadas por su mal humor.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No dé crédito a un comentario desfavorable sobre una persona en la que confía. Tome precauciones, pero cerciórese antes de formarse una opinión. En los juegos de azar sea moderado en sus apuestas o podría arrepentirse.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Posibilidad de que le llegue una mala noticia, que puede apagar su buen humor. Trate de sobreponerse y procure distraerse. En su entorno familiar encontrará apoyo y el ambiente adecuado para ello.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Procure dominar su irascibilidad o podría echar a perder un día que se anuncia prometedor. Acaso un amigo le sorprenda con un obsequio. En el plano sentimental puede haber diferencias de opinión, pero prevalecerá la armonía.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Le costará trabajo llegar a un acuerdo con su familia sobre algo que les atañe a todos, pero podrá convencerles. En su vida social mantenga los oídos bien abiertos y tome buena nota de una importante información relacionada con su profesión.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un encuentro fortuito será la llave que le abra muchas puertas en el terreno profesional. Altibajos muy marcados en sus relaciones amistosas y bonanza familiar y sentimental. Vida social en cotas altas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Sus relaciones sentimentales mejoran y se afianzan, pero deberá hacer concesiones. Las actividades en grupo se verán favorecidas, pues hoy su carisma brillará con luz propia. Perspectivas de un viaje a corto plazo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No sea tan exigente con usted mismo y dése un respiro que le permita relajarse y descansar. El clima familiar será excelente. Acepte de buen grado las iniciativas de su pareja. Pasará un día excelente.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su humor será muy bueno y su energía estará por encima de lo habitual. Podrá poner al día asuntos personales que tiene pendientes y aún le sobrará tiempo para hacer lo que desee. Aceptar una invitación le dará oportunidad de ampliar el círculo de sus amistades.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Trate de ser más comedido en sus gastos a la hora de divertirse. Si se deja llevar por sus impulsos hoy podría dilapidar su dinero. Clima familiar con tensiones provocadas por su actitud. Es muy posible que reciba buenas noticias.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Las relaciones familiares serán excelentes y con un alto grado de comunicación. En su vida social la tendencia a la exageración puede conducirle, si no la controla, a situaciones embarazosas. Mire bien donde pone los pies, pues hay riesgo de caídas.