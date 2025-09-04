Redes sociales
Así reciben en Finlandia a los niños en su primer día de colegio: la experiencia de una española
Esta creadora de contenido se queda sorprendida ante lo que ha visto
David Cruz
Uno de los sistemas educativos mejor valorados en todo el mundo es el establecido en Finlandia. Además de contar con profesores muy preparados y establecer un calendario basado en menos horas, mejores resultados, ha quedado demostrado que la educación personalizada es el principio que debe regir en otros países del mundo.
Ahora bien, esto no quiere decir que los ciudadanos de diferentes regiones no podamos quedarnos sorprendidos con algunos aspectos de un sistema educativo aparentemente perfecto. La creadora de contenido @anna.matea ha hablado de ello en su cuenta de TikTok, señalando cómo se recibe en los centros educativos de Finlandia a los más pequeños.
Un padrino
Anna comenta que en las escuelas de Finlandia, nada más comenzar preescolar, se asigna a cada niño un 'padrino' o 'madrina', alumnos de quinto curso a los que les quedan apenas dos años en la escuela primaria.
"Esto no quiere decir que los más mayores vayan a estar con ellos en clase y les vayan a enseñar. Para nada. Es básicamente una forma de crear lazos entre los niños, los ayudan a socializar con el resto de alumnos", aclara.
Aunque sorprendida en un primer momento, Anna ha terminado aplaudiendo esta medida puesto que ayuda a que los compañeros creen un fuerte sentimiento de comunidad pese a la diferencia de edad que hay entre unos y otros.
"Nuestra escuela es muy pequeña y así se crea un lazo y una sensación de comunidad muy muy fuerte, de respeto y de que nadie es más o menos por ser más mayor o más pequeño. Todos los alumnos son iguales, todos tienen derecho a lo mismo", añade la creadora en el vídeo, que no ha tardado mucho en viralizarse en TikTok.
Quizás este sea precisamente uno de los secretos de un sistema educativo que ha sido aplaudido durante décadas por expertos en educación. ¿Por qué no intentar extrapolar esta característica al español?
