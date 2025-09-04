TikTok
¿Camiseta auténtica o imitación? Un experto revela cómo distinguirlas fácilmente
La cuenta @camiclasica está ganando popularidad en TikTok gracias a sus videos con consejos que se están haciendo virales
El Barça presenta su tercera equipación con la que homenajea el sextete de Guardiola
Ricardo Castelló
Los elevados precios de las camisetas de fútbol hacen que una parte de la sociedad opte por comprar camisetas falsas. Además, hoy en día encontrar una réplica de buena calidad ya no es tan complicado como antes, ya que existen numerosas opciones accesibles que imitan casi a la perfección los diseños originales.
Estas camisetas se pueden ver en todos lados y a veces es difícil saber si son reales o falsas. Con la tendencia en alza, se ha hecho conocida en redes la cuenta @camiclasica, que compra camisetas de fútbol. En una entrevista reciente al medio ABC, el dueño ha enseñado cómo detectar si una camiseta es auténtica o imitación.
El creador del contenido empieza diciendo que "os voy a dar unos tips para que sepáis si vuestras camisetas son originales o no lo son y lo podéis comprobar en casa".
"En primer lugar, con las Adidas, como hemos dicho, tienen los códigos que hay que comprobar en la etiqueta del cuello a la derecha. El código del medio lo metemos en internet y nos debe aparecer la camiseta que es", señala el experto al ABC.
No obstante, la etiqueta puede estar cortada por cualquier razón. Por ello, es esencial revisar que "que estén las etiquetas de dentro del costado" y que "no lleven importante la pintada... para saber que es origina o no".
Otro de los aspectos que considera fundamental es revisar costuras, escudos y bordados de la publicidad. En cambio, las camisetas de Nike tienen los códigos "en la parte del medio de las etiquetas del costado izquierdo". Una cosa que también ocurre con las prendas de Puma.
El último consejo que otorga es que "a mí me gusta, es que estén las publicidades bien, que no estén agrietadas o no, pero ya eso es a gusto de cada uno".
La opinión del experto está generando mucha controversia en redes, debido a que un usuario señala que se ve fácilmente si es falsa. "Básicamente con el tacto". Otro indica que es más fácil de saber: "Si la compras en la tienda oficial es original, si la compras en top manta es falsa".
