El horóscopo de mañana, jueves 4 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 4 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un asunto familiar no marchará con la rapidez que quisiera, pero se sentirá satisfecho al ver que está en vías de solución. No se eche atrás si un amigo le necesita. Usted y su pareja no precisarán hoy la compañía de los demás.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Procure fijarse una meta definida o correrá el riesgo de dispersar sus esfuerzos sin conseguir nada positivo. Hoy necesitará comunicarse con los demás, por lo que será aconsejable que busque la compañía de sus amigos. Por la noche rebrotará su entusiasmo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Deje de pensar en el futuro y concéntrese en el aquí y ahora. Descubrirá que hay cosas que tienen auténtica prioridad. Su pareja puede mostrarse molesta, pero gozará usted de una extraordinaria habilidad para arreglar la situación.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No permita que la astucia de otra persona le lleve a decir algo que debe callar. Obligaciones familiares ocuparán gran parte de la tarde, pero, por la noche, tendrá ocasión de pasarlo bien.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Trate de no cometer imprudencias si practica algún deporte, porque hay riesgo de alguna pequeña lesión. Acaso le resulte difícil entender a un amigo, pero sabrá muy bien el terreno que pisa con la persona a quien quiere.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Podrá elegir entre soñar despierto o poner manos a la obra y terminar todo lo que debe hacerse. Procure no guardar resentimiento hacia un amigo y no frene su alegría. El día le ofrecerá muchos momentos felices.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Quizás le contraríe tener que atender compromisos sociales ineludibles, pero resultarán mucho más gratificantes de lo que cabía suponer. Su pareja gozará del don de la oportunidad y le será de gran ayuda.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El tiempo extra que dedique a actividades profesionales valdrá la pena. No es aconsejable que contraiga compromisos económicos contando con recursos que están aún por llegar. Velada favorable al amor.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Acaso deba alentar a otra persona para que confíe en ella misma. Se sentirá atraído por aficiones que estimulen su capacidad mental. Relaciones familiares gratas. Amistad y amor brillarán con luz propia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Deje que la prudencia guíe sus asuntos económicos y la intimidad su vida sentimental. Se le ofrecerá la oportunidad de recuperar algo que perdió hace tiempo. Compartirá con su familia momentos muy felices.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Abandone por hoy un proyecto profesional y trate de sacarle al día todo el partido posible. La nota más destacada de sus relaciones amistosas será la lealtad. Amistad y amor combinarán perfectamente por la noche.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su total claridad de juicio le permitirá tomar urgentes decisiones familiares. Vigile su economía, pues se avecinan riesgos de gastos importantes. Compartirá momentos muy gratos con sus amigos.