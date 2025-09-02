Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Orden y limpieza

Este es el truco viral para guardar las bolsas del supermercado para ahorrar espacio

Una experta en limpieza revela el mayor error al lavar la ropa blanca en verano: "La mancha se transforma en rosa"

¿Sueles acumular ropa en la silla? Esto es lo que la psicología dice de ti

Este es el truco viral para guardar las bolsas del supermercado para ahorrar espacio

Este es el truco viral para guardar las bolsas del supermercado para ahorrar espacio / Tiktok

Cloe Bellido

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las bolsas de supermercado reutilizables, sin darse cuenta uno, acaban acumulándose en casa y terminan ocupando más espacio del necesario. Unas bolsas que deberían ser de utilidad acaban desechadas o amontonadas en el mejor de los casos. Sin embargo, existe un sencillo truco que puede poner remedio a este problema.

En el vídeo, publicado en Tiktok por la cuenta @milarcomelsa, muestran cómo, doblando una bolsa, es posible reconvertirla en una especie de caja donde almacenar muchas más sin ocupar apenas espacio.

Cómo hacerlo

  1. Coge una bolsa de supermercado
  2. Dobla la mitad hacia dentro, reduciendo así su tamaño
  3. Esconde las asas dentro
  4. Úsala para guardar y apilar todas las bolsas de supermercado plegadas

De esta manera, en vez de tener todas las bolsas repartidas las concentras en un solo espacio, ocupando mucho menos.

Este método no solo facilita el almacenamiento en casa, sino que también es muy práctico para quienes reutilizan bolsas al hacer compras, para guardar objetos o incluso para viajes. Una técnica sencilla, rápida y muy útil para mantener tu espacio más ordenado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
  2. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  3. El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
  4. El edificio del antiguo El Corte Inglés de Portal de l’Àngel cumple un año cerrado pendiente de la licencia de obras
  5. Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
  6. Juan José, mecánico: 'Limpiar los mosquitos del coche te puede costar hasta 100 euros de multa
  7. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  8. La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos

El jefe de Ryanair extrema el celo para cobrarte por tu mochila: "No voy a disculparme en absoluto por ello"

El jefe de Ryanair extrema el celo para cobrarte por tu mochila: "No voy a disculparme en absoluto por ello"

'Madrid, Ext.': terapia de pareja con la ciudad

'Madrid, Ext.': terapia de pareja con la ciudad

Kiko Rivera reaparece tras su separación de Irene: Así ha sido su vuelta a la casa familiar

Kiko Rivera reaparece tras su separación de Irene: Así ha sido su vuelta a la casa familiar

Vuelos gratis para visitar Tailandia: estas son las condiciones

Vuelos gratis para visitar Tailandia: estas son las condiciones

José Carlos Ruiz, filósofo, sobre la educación de los hijos: "Cuando el niño está atento a lo que haces y quiere colaborar, tú tienes que dejar que colabore"

'El Hormiguero' preguntó a Bertín por la polémica con su hijo y homenajeó a su colaboradora Marta Jiménez, fallecida este verano

'El Hormiguero' preguntó a Bertín por la polémica con su hijo y homenajeó a su colaboradora Marta Jiménez, fallecida este verano

Gavà acogerá este fin de semana un macro festival de tardeo con 6.000 personas

Gavà acogerá este fin de semana un macro festival de tardeo con 6.000 personas

Cómo evitar sustos en la factura cuando viajas al extranjero y no tienes roaming gratis

Cómo evitar sustos en la factura cuando viajas al extranjero y no tienes roaming gratis