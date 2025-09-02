Cómo evitar sustos en la factura cuando viajas al extranjero y no tienes roaming gratis

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consejos prácticos

Los teléfonos suelen utilizar datos móviles en segundo plano cuando se desactiva el modo avión

María Rueda

Que estemos a finales de agosto no significa que se haya acabado la etapa de viajar. Y aunque descubrir mundo sea algo que a la gran mayoría ilusiona, también supone un gran gasto y hace que sea imprescindible estar atentos a los costos encubiertos.

Una opción para ahorrar costes es conectarse a wifis gratuitos, ya sea en bares, hoteles o incluso muchos aeropuertos internacionales.

Pero eso puede tener el efecto contrario y llegar a recibir facturas telefónicas descomunales, algo que sucede con no poca frecuencia: vuelves de viaje y te das cuenta de que has pagado de más.

Modo avión

Esto se debe a que quizás se te ha olvidado activar el modo avión en el móvil al salir del país. Y es que tu teléfono sigue utilizando el roaming de datos en segundo plano si no se activa el modo avión. 

Para evitar que esto ocurra, debes dejar el modo avión activado durante todo el viaje, lo que evitará que tu teléfono haga uso de los datos móviles si los tienes activados en segundo plano o si los activas por error.

Sin conexión

Además, el modo avión permite usar funciones sin conexión, como la cámara, ahorrar batería, jugar a juegos que tengas descargados... y activar cualquier wifi gratuito. Es decir, no es necesario quitar el modo avión para conectarte a una red wifi durante tu viaje.

Por eso, la recomendación está clara: no quites el modo avión durante todo el viaje para evitar que, en un descuido, se te conecten los datos móviles y veas aumentada la factura.

