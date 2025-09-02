El horóscopo de mañana, miércoles 3 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 3 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En materia profesional alguien depositará su confianza en usted. La vida familiar será alegre, reinando la comprensión y la solidaridad. Los amigos le brindarán momentos muy gratos, pero lo mejor del día se lo proporcionará su vida sentimental.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Energía y eficiencia le permitirán alcanzar sus metas. La nota dominante del día se la brindará el amor, pues sus sentimientos se verá correspondidos con creces. Le saldrán al paso oportunidades sociales que vendrán de la mano de sus compañeros de trabajo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La cooperación en el trabajo se pondrá de manifiesto. En el aspecto personal procure ser un poco más espontáneo y muestre abiertamente el aprecio que siente por algunas personas. Se sorprenderá de su capacidad de respuesta.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Controle su mal carácter y no lo saque a relucir por cosas sin importancia, ya que podría conducir a fricciones innecesarias. Procure contemporizar con los demás y verá como sus relaciones mejoran y le hacen ver las cosas desde una perspectiva más optimista.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El ambiente de trabajo será inmejorable, así como los resultados. Es posible que un compañero le invite a una reunión donde tendrá ocasión de divertirse. Póngase en contacto con esos amigos que viven lejos. Valdrá la pena.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy se sentirá muy activo y rendirá en el trabajo más que de costumbre. Haga esas llamadas telefónicas que tiene pendientes y exprese con claridad sus puntos de vista. Si decide aceptar una invitación para una fiesta deberá cuidar al máximo su aspecto personal.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Conseguirá dar un enfoque acertado a un proyecto profesional, haciendo que se afiance la confianza en usted mismo. Las relaciones con sus amigos serán excelentes. Su pareja acaso le haga una observación que deberá tener en cuenta.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si usa de su iniciativa personal y vence la indecisión sus esfuerzos profesionales rendirán fruto. En el terreno amistoso deberá prestar ayuda a quien la necesita. Velada favorable para las reuniones íntimas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy todo tenderá a embrollarse en su trabajo, lo que no le permitirá avanzar cuanto tenía previsto. Conocerá a una persona que le será muy útil a corto plazo. Su vida social será intensa, pero no se pase de chistoso.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

A primeras horas de la mañana quizás se sienta descentrado en su trabajo, pero acabará imponiéndose su sentido del orden. Acertará si compra algo por correo. Procure ser más comunicativo con su pareja y hágala partícipe de sus proyectos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Procure estar seguro del terreno que pisa, ya que hay alguien en su entorno laboral que trata de confundirle. Si va de compras trate de no excederse en sus gastos. La nota más acusada del día será la amistad, que le proporcionará muy gratos momentos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En temas profesionales le conviene centrarse en lo que lleva entre manos y no cejar hasta que llegue a algo positivo. Pasatiempos intelectuales le darán la válvula de escape que necesita. Velada de acentuado carácter hogareño.