Una española confiesa lo que gana y ahorra viviendo en Islandia

La mallorquina Maria Ventura, afincada en Islandia, ha generado una gran expectación con uno de sus últimos vídeos en TikTok al responder a la pregunta que más le hacen desde que se mudó al país nórdico: “¿Cuánto se cobra en Islandia?”

¿Cuánto se gana trabajando en Islandia?

En la grabación, Ventura explica con detalle su situación laboral: trabaja en la restauración, concretamente en una pizzería, y cobra el salario mínimo según el convenio islandés. Su nómina de julio —correspondiente al periodo del 26 de junio al 26 de julio— ascendió a 451.728 coronas islandesas, lo que equivale a unos 3.154 euros netos incluyendo propinas.

Alquiler en Islandia

La joven matiza que el salario real se ve reducido por diferentes deducciones, entre ellas el alquiler, que se descuenta directamente de su nómina: “A mí me quitan cincuenta mil coronas, que son unos 350 euros, y lo mismo a mi pareja. En total pagamos unas 100.000 coronas (unos 700 euros) por la habitación, con gastos incluidos. Para Islandia no está nada mal”, comenta.

Otro de los puntos que destaca en su explicación es que las horas extra y festivas se pagan con recargos importantes: un 33% más a partir de las 17:00 horas, un 45% más los fines de semana y hasta un 90% en festivos. “Ahí es donde se nota la diferencia”, señala, adelantando que su nómina de agosto reflejará mejor esos pluses porque trabajó una jornada completa en día festivo.

Además, Maria comparte cómo es su vida en un pequeño pueblo a más de dos horas y media de Reikiavik y sin coche, lo que les deja algo “atrapados”. Sin embargo, asegura que los gastos son reducidos, en parte porque pueden aprovechar la comida del restaurante en el que trabajan: “Sí, es pizza casi siempre, pero nos las apañamos personalizándolas para no cansarnos”.

El vídeo ha despertado la curiosidad de muchos usuarios, que le piden más información sobre los gastos o sobre las particularidades de la vida en Islandia.